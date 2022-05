WRC | Rally Portogallo, PS17: Sordo si riavvicina al podio

Kalle Rovanpera non vuole far prigionieri. Nella prima stage della domenica al Rally del Portogallo, la PS17 Felgueiras 1 di 8,91 chilometri, il leader del Mondiale e del quarto evento del WRC 2022 ha colto l'ennesimo successo di speciale.

Questo ha fatto in modo che il 21enne riuscisse ad allungare nei confronti dell'unico rivale per il successo, Elfyn Evams, portando il suo margine a 8"4 quando mancano ora 4 speciali al termine dell'evento.

I due piloti della Toyota hanno spinto forte per cercare di battere l'avversario, ma in questo momento Rovanpera sembra essere imbattibile. Ricordiamo infatti che nel 2021 era stato Evans a vincere sugli sterrati lusitani, dunque è una gara con cui ha un feeling particolare, ma il Rovanpera di questo inizio di stagione assomiglia in modo sinistro - per gli avversari - al Sébastien Ogier dell'ultima decade.

Si riapre inaspettatamente la lotta per il terzo posto, con Dani Sordo bravo a firmare un crono che lo ha portato a rosicchiare quasi tutto lo svantaggio che aveva nei confronti di Takamoto Katsuta. Il giapponese è stato forse troppo cauto nell'affrontare la prova, conscio di avere una grande opportunità e di poter portare a casa il secondo podio della carriera dopo quello ottenuto lo scorso anno al Safari.

Sordo, invece, ha spinto quel tanto che è bastato da riportarsi sotto. Ora il giapponese ha un vantaggio sul pilota di Hyundai Motorsport di appena 1"2. Thierry Neuville ha fatto molto meglio di Sordo e anche di Katsuta, ma è ancora molto, troppo lontano dai due (27"9) per poter pensare di rientrare nella lotta per il podio.

Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS17

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 3h19'43”7 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +8"4 3 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2'03"3 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +2'04"5 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2'32"4 6 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +4'13"2 7 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +4'33"5 8 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +4'45"8 9 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +7'21"1 10 Suninen/Markkula Hyundai i20 N Rally2 +10'35"9