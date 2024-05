WRC | Rally Portogallo, PS14: Tanak prova la rimonta su Ogier

Ott Tanak proprio non ci sta e prova la rimonta. L'estone di Hyundai Motorsport ha ottenuto il miglior tempo nella Prova Speciale 14 del Rally del Portogallo, la Felgueiras 2 di 8,81 chilometri, rosicchiando secondi importanti che lo separano dal leader dell'evento Sébastien Ogier.

Tanak ha comandato la tripletta Hyundai nella PS14 precedendo di 2"4 Thierry Neuville e di 3 secondi netti Dani Sordo. Per Ott un risultato importante, perché lo riporta a 10"4 dall'8 volte iridato che continua a comandare il rally.

Dal canto suo, Ogier ha lasciato intendere nemmeno troppo velatamente di aver gestito le gomme in vista del secondo passaggio sulla lunga Amarante. Sarà là dove, probabilmente, si decideranno le sorti di questo sabato e della vittoria assoluta dell'evento in un gioco di gomme dove Séb potrebbe uscirne vincitore. Ricordiamo però che domani si terrà la "super sunday", che farà classifica a parte e assegnerà i punti rimanenti.

La lotta per il primo posto sembra essere ancora aperta. Almeno al momento. Mentre - ed è un paradosso - quella per il terzo posto è sempre più chiusa e saldamente nelle mani di Thierry Neuville. Il belga è terzo e con un vantaggio di soli 4"2 sul compagno di squadra Dani Sordo, ma lo spagnolo non attaccherà certo il leader del Mondiale, sottraendogli così punti pesanti nella lotta per il titolo.

Adrien Fourmaux, quinto, non riesce a tenere il passo delle due Hyundai i20 N Rally1 che lo precedono. Ora è scivolato a 25"5 dal quarto posto occupato da Sordo e a 29"7 dal terzo posto di Neuville.

Occupare la prima posizione nella graduatoria dedicata alla classe WRC2 sta diventando una vera e propria maledizione. Gus Greensmith, nel corso della prima parte della speciale, ha commesso un errore in uscita da una curva destrorsa, finendo con la sua Skoda Fabia RS Rally2 in un terrapieno leggermente rialzato rispetto al livello della strada.

Il pilota britannico ha provato a uscirne solo innestando la retromarcia, ma il muso e le ruote anteriori erano troppo sollevate e le sole posteriori non sono servite per fare manovra e riprendere la gara. Inoltre, in quel punto, al momento dell'uscita di strada di Greensmith non c'erano spettatori, per cui l'ex pilota di M-Sport non ha potuto ricevere il prezioso aiuto esterno.

A questo punto Nikolay Gryazin si trova in testa al WRC2 in maniera inattesa. Il russo di Citroen Racing ha ora un margine di 4"2 sul primo dei rivali, l'irlandese Josh McErlean su Skoda Fabia RS Rally2, e 12"6 su Jan Solans al volante della prima Toyota GR Yaris Rally2 in classifica. Yohan Rossel, quarto di categoria, è tornato in Top 10 assoluta dopo la foratura che lo aveva estromesso dalla leadership del WRC2.

WRC 2024 - Rally Portogallo - Classifica dopo la PS14