WRC | Rally Portogallo, PS12: Evans allunga. Katsuta sale terzo

Elfyn Evans ha probabilmente posto un sigillo non definitivo (perché manca ancora tanto alla fine della giornata e dell'evento), ma importante di certo nella lotta per la vittoria del Rally del Portogallo, quarto appuntamento del WRC 2022.

Il gallese della Toyota, già vincitore dell'appuntamento lusitano 12 mesi fa, ha firmato una strepitosa vittoria nella Prova Speciale 12, la Amarante 1 di 37,24 chilometri, aumentando così il suo vantaggio nella classifica generale dell'evento a 18"4 nei confronti di Kalle Rovanpera.

Evans è stato l'unico a battere il grande tempo firmato da Ott Tanak nella prova, lo ha fatto con 4"6 di vantaggio, mentre Kalle Rovanpera è arrivato al traguardo firmando un ritardo di 8"2, Evans aveva gestito molto bene le sue gomme nella speciale precedente e in questa le ha sfruttate al massimo per ampliare ulteriormente il gap dall'unico rivale per la vittoria.

Cambiamento importante dietro i primi due, con Takamoto Katsuta che grazie al quarto tempo di speciale è riuscito a superare Dani Sordo e a agguantare il podio. Il giapponese, ora, è terzo con un margine di 3"5 sullo spagnolo di Hyundai Motorsport quando mancano 4 prove alla fine della giornata.

Con questo risultato Toyota intravede la possibilità di cogliere una clamorosa tripletta in terra lusitana, che andrebbe a sancire ancora di più una supremazia già chiara sin dalle prime uscite stagionali.

In grande difficoltà tutti i piloti M-Sport, con le 4 Pula Rally1 che sono costantemente dietro le Toyota e anche alle Hyundai di classifica, quelle di Sordo eNeuville. Si profila una lotta fratricida tra Pierre-Louis Loubet, Craig Breen e Gus Greensmith per la sesta piazza, mentre Adrien Fourmaux ha perso oltre 3 minuti a causa di una foratura alla gomma posteriore sinistra.

Per quanto riguarda il WRC2, con il ritiro di Andreas Mikkelsen arrivato nella serata di ieri a causa di un problema tecnico, Teemu Suninen si trova in testa alla classifica di categoria al volante della Hyundai i20 N Rally2. Dietro di lui, staccato di 9"2, c'è Yohan Rossel con la Citroen C3 Rally2.

Il giro mattutino del sabato lusitano termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata per preparare le vetture per le 4 prove di questo pomeriggio. Il rally riprenderà questo pomeriggio con la Prova Speciale 13, la Vieira do Minho 2. La prima vettura, ovvero la Hyundai i20 N Rally1 di Ott Tanak e Martin Jarveoja, entrerà in prova alle ore 15:38 italiane.

Rally di Portogallo - Classifica dopo la PS12

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 2h17'55”0 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +18"4 3 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'19"9 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1'23"4 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2'19"1 6 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +3'02"9 7 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +3'12"6 8 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +3'19"0 9 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +4'06"4 10 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +6'01"2