WRC, Rally Portogallo, PS12-13: Ogier torna quarto

Il giro pomeridiano del sabato di gara del Rally del Portogallo è iniziato ancora nel segno di Ott Tanak. La PS12 è finita nelle mani di Elfyn Evans, ma è stato solo un lampo. Il pilota estone della Toyota ha vinto la PS13, la prova successiva, e ha tagliato un traguardo prestigioso.

Grazie al successo nella Cabeceira de Basto 2 di 22,37 chilometri, Tanak ha raggiunto le 250 vittorie di speciale al volante di una World Rally Car, la 200esima al volante di una WRC Plus. Un traguardo estremamente importante, che va a suggellare la sua leadership al quarto appuntamento del Mondiale Rally 2021.

Dietro di lui le cose si sono delineate in maniera più netta. Elfyn Evans è riuscito a staccare Dani Sordo e ora ha in mano la seconda posizione. Lo spagnolo della Hyundai è in ritardo di 11"3 dal gallese e di 33"7 dal compagno di squadra che guida la corsa.

Ma il duello più emozionante di questa giornata continua a essere quello per la quarta posizione, che vede coinvolti 2 equipaggi della Toyota. Sébastien Ogier e Julien Ingrassia sono riusciti a riappropriarsi della quarta piazza nella PS12 grazie a un buon tempo e a una stage non certo perfetta del giapponese.

Katsuta, però, non si è dato per vinto e ha replicato in maniera perentoria nella PS13, firmando il terzo tempo e tornando ad appena 4 decimi dal 7 volte campione del mondo. E' però possibile che Ogier abbia cercato di salvaguardare al massimo le proprie gomme in vista della prova più lunga della giornata, la Amarante 2, che si terrà fra poco.

Per quanto riguarda le altre posizioni, ormai sono tutte congelate. Rimane da segnalare il problema all'acceleratore della Ford Fiesta WRC numero 44 che ha rallentato Gus Greensmith e che potrebbe rivelarsi un guaio non da poco proprio in vista della prova più lunga della giornata.

Rally Portogallo - Classifica generale dopo la PS13

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC 2.39'15”9 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +22"4 3 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC +33"7 4 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +1'18"9 5 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +1'19"3 6 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +1'51"9 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +3'01"8 8 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +4'17"6 9 Lappi/Ferm Volkswagen Polo GTI R5 +7'43"3 10 Suninen/Markkula Ford Fiesta R5 MKII +7'59"5