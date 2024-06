WRC | Rally Polonia, PS2: Tanak subito KO. Mikkelsen leader

La prima tappa del Rally di Polonia, settimo appuntamento del WRC 2024, è ricominciata questa mattina con la Prova Speciale 2, la Stańczyki 1 di 29,40 chilometri, in cui la classifica generale ha subìto un forte scossone.

Ott Tanak, leader dopo aver vinto la prova spettacolo svolta ieri sera, è stato costretto al ritiro mentre era intento a svolgere il terzo settore. L'estone di Hyundai Motorsport ha urtato un cervo entrato proprio in prova pochi istanti prima che transitasse in un tratto veloce, in cui Ott procedeva a quasi 190 km/h. Nell'impatto la i20 ha riportato danni considerevoli alle componenti di raffreddamento del motore.

Tanak, a quel punto, è stato costretto a parcheggiare a bordo strada, ritirandosi immediatamente dall'evento. Un duro colpo per Hyundai, che però è riuscita a mantenere la vetta della classifica grazie ad Andreas Mikkelsen.

Il norvegese, entrato in prova penultimo, ha sfruttato la sua posizione di partenza eccellente per firmare il miglior tempo in 14'54"7, risultando il più veloce di tutti. Un buon rientro per Andreas, che nell'ultima apparizione non aveva certo brillato. Da segnalare, però, un errore che lo ha portato a urtare una balla di fieno lungo il percorso a causa di una nota non precisa che ha danneggiato il paraurti posteriore della sua i20 N Rally1.

Ma chi ha realmente impressionato in questo avvio di giorn ata è Martins Sesks. Il pilota lettone, all'esordio al volante di una Rally1 (ricordiamo, priva di ibrido) ha firmato il secondo tempo di speciale, ad appena 3 decimi di secondo dal crono di riferimento ottenuto da Mikkelsen.

Il 24enne esordiente ha preceduto di 7"3 la prima Toyota, la GR Yaris Rally1 di Kalle Rovanpera e di 7"6 la seconda Ford Puma Rally1 di M-Sport affidata ad Adrien Fourmaux. Ottimo l'avvio del francese, capace di tenere un buon ritmo su una superifice per lui indigesta sino a pochi mesi fa.

Elfyn Evans chiude la Top 5 con la seconda Toyota GR Yaris Rally1 davanti a Gregoire Munster. Takamoto Katsuta e Thierry Neuville hanno faticato in questa speciale, ma per motivi differenti. Il belga, da leader del Mondiale, sta aprendo le prove ed è costretto a pulire il fondo, in questo fine settimana molto penalizzante, mentre il giapponese ha invece faticato a trovare il giusto ritmo pur avendo una posizione di partenza molto competitiva.

Per quanto riguarda il WRC2 Sami Pajari prosegue nel suo momento magico cogliendo un buon tempo davanti a Josh McErlean e Robert Virves. In difficoltà invece Oliver Solberg, che ha perso subito circa 16 secondi da Pajari dopo aver perso potenza nel motore.

WRC 2024 - Rally Polonia - Classifica dopo la PS2