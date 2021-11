WRC | Rally Monza, PS9: Evans torna subito in testa!

Elfyn Evans deve aver capito che, se vuole provare a vincere il primo titolo iridato, non può fare altro che mettere sotto pressione Ogier. Dunque, dopo aver perso la leadership dell'ACI Rally Monza Italia nella PS8, se l'è ripresa di forza.

Il gallese di Toyota Racing ha firmato il miglior tempo nella PS9, la Selvino 1 di 24,93 chilometri, precedendo di 3"7 Dani Sordo e 3"8 il compagno di squadra Sébastien Ogier. Questo risultato lo ha portato a salire nuovamente al vertice.

Ora Evans ha un vantaggio di 2"3 sul rivale per il titolo, ma la brutta notizia è che non potrà contre sull'eventual rimonta di Thierry Neuville, il quale avrebbe potuto far perdere ulteriori punti a Ogier. Il belga di Hyundai Motorsport è finito contro le barriere dopo pochi secondi dal via della prova.

La sua Hyundai i20 Coupé WRC si è intraversata e, sebbene fosse quasi riuscito a recuperare il controllo, è finita per baciare il guard rail, rovinando tutta la parte cosmetica e aerodinamica anteriore. Questo lo ha fatto scivolare al quarto posto, con Dani Sordo che ora occupa l'ultima posizione sul podio, la terza.

Neuville si trova a 17"8 dal compagno di squadra, dunque, con i problemi di aerodinamica all'anteriore, sarà difficile possa rimontare. Intanto Takamoto Katsuta ha aperto la giornata con un ritmo molto superiore a quello di ieri, tanto da aver messo nel mirino Oliver Solberg e il suo quinto posto nella generale.

Lo svedese, nella PS9, ha affermato di aver svolto la peggiore prova del suo weekend. Viene però da sorridere, considerando che Oliver ha colto il quinto tempo, staccato di 3" da Katsuta che ha chiuso quarto, davanti a lui.

Continua a migliorare Teemu Suninen. Il pilota di Hyundai Motorsport, forte di un feeling maggiore con la i20 Coupé WRC, questa mattina ha un passo più competitivo rispetto a ieri e ora è a un passo dal settimo posto. Gus Greensmith lo precede di appena 1"6 e non è certo impossibile che il sorpasso avvenga già la prossima prova in programma.

ACI Rally Monza Italia - Classifica dopo la PS9

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota Yaris WRC 1.29'37”5 2 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +2"3 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +27"1 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +44"9 5 Solberg/Edmondson Hyundai i20 Coupé WRC +1'02"6 6 Katsuta/Johnston Toyota Yaris WRC +1'21"3 7 Greensmith/Andersson Ford Fiesta WRC +1'42"4 8 Suninen/Markkula Hyundai i20 Coupé WRC +1'44"0 9 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +2'39"6 10 Rossel/Renucci Citroen C3 Rally2 +5'50"6