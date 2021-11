WRC | Rally Monza, PS8: Ogier torna subito in testa

L'ACI Rally Monza Italia 2021, ultima tappa del WRC, è ricominciato questa mattina con la Prova Speciale 8, la San Fermo 1 di 14,80 chilometri. Il miglior tempo è stato ottenuto da Thierry Neuville su Hyundai i20 Coupé WRC, ma c'è una notizia ancora più rilevante da dare.

Dopo questa prova, il rally brianzolo ha un nuovo leader. Stiamo parlando di Sébastien Ogier, che torna così a rendere più salda la sua prima posizione nel Mondiale Piloti dopo aver superato il suo compagno di squadra Elfyn Evans.

Come dicevamo, Neuville ha ottenuto il miglior tempo sulla nuova pova della gara in 9'15"4, precedendo di 1"7 Ogier. Evans ha fatto peggio del compagno di squadra di2"9, per questo motivo lo ha superato nella generale, tornando in testa dopo esserci già stato per gran parte della giornata di ieri.

Con questa situazione, Ogier sarebbe campione del mondo matematicamente, perché accumulerebbe un vantaggio di 24 punti su Evans. Dunque nemmeno la Power Stage potrebbe permettere al gallese di recuperare punti e cogliere il primo titolo della carriera.

Buon avvio in generale delle Hyundai, con Dani Sordo al terzo posto e un Oliver Solberg sempre più convincente anche su asfalto. Lo svedese ha centrato il quinto tempo, staccato di appena mezzo secondo dal crono di Evans. Migliora, e non poco, anche Teemu Suninen, bravo firmare il sesto tempo a 1" da Solberg.

Da segnalare il grande 11esimo tempo assoluto, primo tra i piloti di priorità RC2, di Andrea Crugnola. Il pilota italiano, al volante della Hyundai i2N Rally2, ha preceduto piloti del calibro di Andreas Mikkelsen, Yohan Rossel, Nikolay Gryazin. Costretto invece al ritiro Marco Bulacia Wilkinson.