WRC, Rally Monza, PS6: Sordo vince la stage e torna leader!

L'ultima Prova Speciale della giornata dell'ACI Rally Monza Italia è stata decisiva per delineare una nuova classifica generale, o meglio, un nuovo leader dell'ultimo appuntamento del Mondiale Rally 2020.

Dani Sordo ha vinto la Prova Speciale 6, la PZero Grand Prix 1 di 10,31 chilometri, una prova notturna molto suggestiva, che lo ha fatto tornare leader della gara brianzola.

Grazie al miglior tempo ottenuto in 5'52"5 il pilota spagnolo della Hyundai è riuscito a colmare il gap da Esapekka Lappi e a superarlo. Il finnico del team M-Sport non è riuscito a difendere la sua prima posizione e sarebbe stato importante farlo.

Lappi, nella giornata odierna, ha sfruttato molto bene uno dei due treni di gomme da neve senza chiodi in dotazione per ogni pilota in questo fine settimana, ma in vista di domani, quello che oggi è stato un bel vantaggio potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio.

La stessa scelta fatta da Lappi abbiamo visto farla anche dal leader del Mondiale Elfyn Evans. Il gallese, al momento, sta controllando bene Sébastien Ogier, di fatto l'unico pilota a poterlo impensierire verso la sua rincorsa al titolo iridato.

I due si trovano in terza e quarta posizione, con Ogier davanti al leader del Mondiale. Se la gara finisse così, Evans conquisterebbe il primo titolo iridato della carriera, ma mancano ancora 2 giorni di gara, per di più i più insidiosi e già oggi abbiamo potuto constatare quanto questo rally sia meno impegnativo solo sulla carta.

Aspettiamoci dunque un Ogier con il coltello tra i denti nella giornata di domani. Se vorrà portare a casa il settimo iride della carriera, dovrà superare sia Lappi che Sordo e sperare di recuperare almeno 15 punti nei confronti di Evans, altrimenti chiuderà al secondo posto nel Mondiale Piloti.

Ott Tanak, con il ritiro di Thierry Neuville nella PS5, sarà costretto domani a provare la rimonta su Ogier ed Evans per mettere al sicuro il titolo iridato Costruttori per la Hyundai. Oggi l'estone non è certo parso irresistibile. Domani dovrà cambiare marcia, perché il suo apporto potrebbe rivelarsi fondamentale.

Passando alle vetture con specifiche R5, Andreas Mikkelsen è sino a ora autore di una prestazione straordinaria. Il norvegese è tornato nel WRC correndo nel WRC3 al volante di una Skoda Fabia R5 Evo e sta letteralmente dominando la categoria, occupando per altro la settima posizione della classifica generale. Emil Lindholm, primo degli avversari, è a quasi 1 minuto da lui. Oliver Solberg occupa la terza posizione davanti alla Hyundai i20 R5 New Generation di Jari Huttunen.

Nel WRC2, invece, Pontus Tidemand si invola sempre più verso il secondo titolo iridato di categoria della carriera dopo quello ottenuto nel 2017. Lo svedese ha 6"8 di vantaggio nei confronti dell'ottimo Adrien Fourmaux, fermato da una foratura alla gomma posteriore destra nella PS5. Il francese, altrimenti, sarebbe comodamente in testa alla classifica di categoria. Solo terzo posto per Mads Ostberg con la Citroen C3 R5.

La seconda giornata di gara dell'ACI Rally Monza Italia termina qui. La competizione brianzola che definirà quale pilota e quale team vincerà il titolo iridato 2020 riprenderà domattina con la Prova Speciale 7, la Selvino 1 di 25,06 chilometri. Si tratterà della prima delle 6 prove speciali che i piloti saranno chiamati ad affrontare fuori dall'Autodromo di Monza.

ACI Rally Monza Italia - Classifica dopo la PS6