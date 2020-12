WRC, Rally Monza, PS5: Sordo si avvicina a Lappi. Stage a Ogier

E' stato Sébastien Ogier a firmare il miglior tempo nella Prova Speciale 5 dell'ACI Rally Monza Italia, ultimo appuntamento del WRC 2020. Il francese della Toyota ha fermato il cronometro in 11'53"5, precedendo i compagni di squadra Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans nella Cinturato 2 di 16,22 chilometri.

Il pilota nativo di Gap, se vuole vincere il titolo iridato, dovrà recuperare secondi preziosi su Esapekka Lappi e Dani Sordo, i due piloti che si stanno giocando le prime due posizioni della classifica generale.

Ogier dovrà mettere tra sé e Evans più piloti che potrà, perché dovrà recuperare in questo weekend ben 14 punti nei confronti del compagno di squadra e, per il momento, i due si trovano rispettivamente in terza e quarta posizione nella generale.

Evans, che sta gestendo bene il suo vantaggio, dovrà stare molto attento perché alle sue spalle c'è Ott Tanak. Il campione del mondo in carica e pilota della Hyundai si trova staccato di appena 3" rispetto al leader del Mondiale.

Tanak attaccherà quasi certamente Evans per cercare di recuperare punti importanti per la lotta al Mondiale Costruttori. Con il ritiro di Neuville, toccherà a lui cercare di guadagnare posizioni e assicurare alla Casa di Alzenau il secondo titolo iridato consecutivo.

Da segnalare il ritiro di Teemu Suninen arrivato prima del via della prova speciale. Il finlandese stava lottando da diverse speciali con un guasto al motore. M-Sport ha provato ad aggiustarlo in tutti i modi, ma al termine della PS4 il team ha preferito ritirare la vettura del finlandese.

Ottimo tempo per Takamoto Katsuta, quarto assoluto nella speciale. E questo non fa che aumentare i suoi rimpianti per aver sbattuto subito nella prima prova speciale dell'evento, andata in scena nel tardo pomeriggio di ieri. Il pilota della Tommi Makinen Racing è tornato in gara oggi, ma senza alcuna velleità di classifica. Solo per maturare esperienza in vista del prossimo anno.

ACI Rally Monza Italia - Classifica dopo la PS5