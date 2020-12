WRC, Rally Monza, PS2: Sordo vola in testa. Neuville sbaglia

L'ACI Rally Monza Italia è ripartito questa mattina con la Prova Speciale 2, la Scorpion 1 di 13,43 chilometri che si distendeva tra il rettilineo d'arrivo dell'autodromo e la parte del parco di Monza adibita a parcheggio.

Per Hyundai Motorsport un avvio in chiaroscuro, perché Daniel Sordo e Carlos Del Barrio sono riusciti a centrare il miglior tempo assoluto in 9'54"5, battendo tutti i rivali e salendo in testa alla classifica assoluta dell'ultima gara del Mondiale Rally 2020.

Se da una parte il team diretto da Andrea Adamo può sorridere grazie alla prestazione dell'equipaggio spagnolo, i volti si fanno legittimamente più cupi a causa dell'errore commesso da Thierry Neuville, il quale ha perso aderenza con la sua i20 Coupé WRC Plus finendo fuori dal percorso e colpendo un ostacolo di paglia che delimitava la curva e l'ingresso a un tratto rettilineo.

In tanti hanno commesso errori in quel punto, Ogier compreso, ma il belga ha però perso tanti secondi non a causa dell'errore, bensì per un mancato riavvio del motore in tempi celeri. La sua i20 non voleva saperne di ripartire, così uno dei 4 contendenti al titolo è praticamente fuori dai giochi.

Ottima prestazione per Esapekka Lappi, ottimo secondo al volante della prima Ford Fiesta del team M-Sport e secondo anche nella classifica assoluta dopo aver superato Sébastien Ogier. Il 6 volte iridato ha firmato il quarto tempo, proprio davanti al leader del mondiale e compagno di squadra in Toyota, Elfyn Evans.

Il gallese sembra non aver alcuna intenzione di prendere rischi. Una giusta strategia, considerando le insidie generate dal percorso studiato da Tiziano Siviero e dall'impossibilità di scegliere gomme da sterrato sebbene nel percorso vi siano tratti su terra - ora però trasformatasi in fango a causa della neve scesa nei giorni scorsi.

ACI Rally Monza Italia - Classifica dopo la PS2