WRC | Rally Monza, PS13: Ogier supera Evans! Crugnola 10°

In una giornata, quella odierna, in cui abbiamo assistito a 5 cambi al vertice tra Sébastien Ogier ed Elfyn Evans, la Prova Speciale 13 dell'ACI Rally Monza Italia ha seguito perfettamente il copione e ha presentato l'ennesimo cambio.

Ogier chiude la seconda giornata di gara del penultimo evento del WRC 2021 in testa grazie al terzo tempo di speciale, mentre Evans non è andato oltre al quarto, staccato di 8 decimi dal compagno di squadra. Questo ha portato il 7 volte iridato a tornare in testa per l'ennesima volta, ora con un vantaggio di mezzo secondo.

Questo risultato avvicina non poco Ogier all'ottavo titolo. Domani al campione di Gap basterà arrivare appena alle spalle di Evans per vincere il titolo, ma anche terzo e quarto con Evans vincente, per conquistare l'ottavo titolo.

L'intenzione di Ogier, però, sembra proprio essere quella di vincere il titolo con un successo. E' comprensibile, perché questa è anche l'ultima gara in cui Ogier corre assieme al suo navigatore storico Julien Ingrassia.

Dietro i primi 2, quasi tutte le posizioni sembrano essere cristallizzate. A partire dal terzo posto, sempre più nelle mani di Dani Sordo. Lo spagnolo ha approfittato dell'errore commesso da Thierry Neuville - ora quarto - commesso nella PS9 per conquistare una posizione e il margine è rassicurante.

Per quanto riguarda il Mondiale Costruttori, ormai si avvicina il "Double" per Toyota, che ha già in tasca il titolo Piloti e, tra poco, avrà anche quello dedicato alle Case.

Dimane negli occhi la splendida gara che sta mettendo in piedi Oliver Solberg, apparso sino a ora molto consistente e veloce sebbene sia alla prima uscita con il nuovo navigatore Elliott Edmondson. Bene anche Teemu Suninen, settimo all'esordio con Hyundai, ma ora insidiato da Gus Greensmith.

Il britannico del team M-Sport sta mostrando tutte le sue doti nelle prove in pista, mentre Suninen non sembra avere le stesse attitudini e, quindi, il suo piazzamento nella classifica generale non è affatto al sicuro. Tra i due ci sono appena 7"7 e domani tutto potrebbe cambiare.

Takamoto Katsuta è autore di un altro fine settimana ottimo. Il sesto posto conferma i suoi progressi e il feeling con Aaron Johnston accanto a lui cresce a ogni speciale. Kalle Rovanpera sta affrontando uno dei weekend più complessi: le sue non-prestazioni sono imposte da Toyota Racing. Lui è il pilota che ha il compito di vegliare sul Mondiale Costruttori: qualora Ogier ed Evans si dovessero ritirare, lui avrebbe il compito di arrivare almeno settimo. "E' uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo...", direbbe qualcuno.

La grande notizia per i colori italiani arriva dai piloti con priorità RC2. Andrea Crugnola ha completato una straordinaria rimonta e, grazie anche all'11esimo crono nella PS13, ha superato Yohan Rossel ed è ora leader di classifica nel WRC3.

Il varesino di Hyundai Italia, al volante di una i20 N Rally2, si trova in decima posizione assoluta. Dunque un risultato da incorniciare, ma dovrà stringere i denti nelle ultime prove di domani per poter esultare e festeggiare un risultato strepitoso. Rossel, invece, è sempre più vicino alla conquista del titolo iridato di classe.

Per quanto riguarda il WRC2, invece, Jari Huttunen è vicino al primo successo con la Ford Fiesta Rally2 del team M-Sport. Il finnico ha un minuto di vantaggio nei confronti di Andreas Mikkelsen, con quest'ultimo che ha comunque già vinto il titolo alcune settimane or sono.

L'ACI Rally Monza Italia 2021 riprenderà domattina con la Prova Speciale 14, la terzultima dell'evento e della stagione. Si tratta della Grand Prix 2 di 10,29 chilometri. La prima vettura a entrare in speciale sarà la Ford Fiesta WRC di Adrien Fourmaux e Alexandre Coria alle ore 7:48.

ACI Rally Monza Italia - Classifica dopo la PS13

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC 2.13'27”2 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +0"5 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +27"4 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +46"6 5 Solberg/Edmondson Hyundai i20 Coupé WRC +1'21"2 6 Katsuta/Johnston Toyota Yaris WRC +1'38"8 7 Suninen/Markkula Hyundai i20 Coupé WRC +2'17"1 8 Greensmith/Andersson Ford Fiesta WRC +2'24"8 9 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +3'39"1 10 Crugnola/Ometto Hyundai i20 N Rally2 +8'07"1