WRC | Rally Monza, PS12: Evans vola e torna al comando!

L'ACI Rally Monza Italia ha 16 speciali. Alcune di queste sono - già tutte disputate - sulle alpi bergamasche, mentre il resto si tiene all'Autodromo di Monza. Di fatto, due gare differenti. Per tutto il weekend abbiamo visto piloti esaltarsi sulle montagne e faticare in autodromo, e viceversa. Anche dopo la PS12, la Sottozero 1 di 14,39 chilometri, possiamo dire di aver assistito ancora una volta a questo scenario.

Elfyn Evans si è rivelato il più veloce al termine della penultima speciale della giornata, vinta con il tempo di 9'10"9 e un vantaggio sul primo degli avversari, Dani Sordo, di 1"1.

Grazie a questo riscontro, il pilota gallese è tornato in testa all'ultimo evento del WRC 2021. Se stamattina Elfyn ha faticato a tenere il passo di Ogier, in autodromo sembra avere un passo completamente differente rispetto al compagno di squadra.

In questa prova ha staccato Ogier di 5"5, azzerando completamente il gap che il francese aveva costruito in mattinata e ora si trova in testa con 3 decimi di vantaggio proprio sul 7 volte campione del mondo.

Questo risultato non consentirà a Evans di vincere il titolo, inoltre, c'è l'impressione che Ogier abbia preferito non prendersi rischi, ben sapendo di poter vincere il titolo anche senza vincere questo evento.

E' quasi certamente al sicuro il terzo posto di Dani Sordo. Sia lo spagnolo che Thierry Neuville hanno un gran ritmo, un passo molto simile. Per questo, salvo clamorosi errori dello spagnolo, per il belga sarà impossibile rimontare e chiudere la stagione in Top 3 dell'ultimo evento del 2021.

La prova, però, è risultata molto insidiosa. Non solo per il mix asfalto-terra, quanto per una notevole diversità di sezioni coinvolte nel percorso. Ci sono stati tanti piccoli errori che hanno pregiudicato ottime prestazioni come quelle di Adrien Fourmaux e Takamoto Katsuta. Un rally non convenzionale, ma che sa regalare spettacolo e incertezza.

ACI Rally Monza Italia - Classifica dopo la PS12

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota Yaris WRC 2.04'14”6 2 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +0"3 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +29"3 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +48"0 5 Solberg/Edmondson Hyundai i20 Coupé WRC +1'20"6 6 Katsuta/Johnston Toyota Yaris WRC +1'34"6 7 Suninen/Markkula Hyundai i20 Coupé WRC +2'11"5 8 Greensmith/Andersson Ford Fiesta WRC +2'19"4 9 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +3'30"7 10 Rossel/Renucci Citroen C3 Rally2 +7'45"8