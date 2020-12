WRC, Rally Monza, PS11: Evans KO, Ogier ha il titolo in mano!

A un passo dal titolo, perderlo fa ancora più male. E' ciò ce stanno passando Elfyn Evans e Scott Martin. I leader del Mondiale Rally 2020 hanno di fatto perso ogni possibilità di vincere il loro primo iride della carriera nella Prova Speciale 11 dell'ACI Rally Monza Italia, ultimo appuntamento della stagione.

Evans, arrivato nell'ultima parte della prova, ha perso il controllo della sua Toyota Yaris WRC a causa della neve, tornata a cadere copiosa nella provincia bergamasca nel corso delle ultime ore, poco prima di approcciare una curva destrorsa.

Il gallese ha perso il posteriore della sua vettura ed è uscito di strada, urtando un albero e appoggiandosi alla vegetazione appena fuori l'asfalto innevato. Per questo motivo non è riuscito a rientrare in prova ed è stato costretto a un clamoroso ritiro mentre cercava di controllare la situazione.

A quel punto, Evans e Martin si sono portati sul ciglio della strada per segnalare a Ogier e Ingrassia - così come agli altri partecipanti alla prova - di rallentare ed evitare di commettere il loro medesimo errore.

Analizzando meglio l'accaduto, l'errore è da ascrivere interamente all'equipaggio britannico. Evans, giunto nel tratto dell'uscita di strada, non ha seguito le linee tracciate da Takamoto Katsuta e Kalle Rovanpera, transitati nel medesimo punto prima di lui. Elfyn era molto più spostato, con tutte le ruote sulla neve fresca. Questo ha portato la sua Yaris a non avere aderenza e a farlo uscire di strada.

Ogier ha rallentato in tempo, non perdendo il controllo della Yaris, e così è riuscito ad arrivare in fondo, diventando virtualmente il nuovo leader del Mondiale quando mancano 5 prove speciali alla fine del Mondiale.

Questo significa che Ogier è di diritto il favorito nella rincorsa al titolo iridato, non avendo praticamente più alcun avversario se non Ott Tanak, che però ha alle sue spalle. Con il ritiro di Evans, Hyundai torna la favorita per il titolo iridato Costruttori grazie al secondo e al terzo posto nella classifica generale del Rally di Monza occupato da Daniel Sordo e Ott Tanak.

Esapekka Lappi, autore di una prova incolore a causa delle errate informazioni meteo ricevute prima della prova, rimane quarto davanti alla Toyota Yaris di Kalle Rovanpera. Takamoto Katsuta è finito contro un muro dopo aver perso il controllo della sua Yaris, ma è riuscito a finire la prova riportando solo danni cosmetici all'anteriore della macchina.

ACI Rally Monza Italia - Classifica dopo la PS11