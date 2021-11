WRC | Rally Monza, PS1-2: subito duello Ogier-Evans

L'ACI Rally Monza Italia è scattato nella prima mattinata di oggi, prima ancora dell'alba con le prime due prove speciali di quello che è l'ultimo appuntamento del WRC 2021.

Com'era prevedibile, Sébastien Ogier ed Elfyn Evans sono partiti fortissimo. I due hanno vinto una prova a testa: Ogier si è imposto sulla Gerosa 1 di 10,96 chilometri, staccando di 3"6 il suo rivale per il titolo.

Nella PS2, la Costa Valle Imagna 1 di 22,11 chilometri, a ottenere il miglior tempo è stato invece il gallese, facendo per meglio di Ogier di appena 1 decimo di secondo. Ora, dopo due prove speciali fuori dall'Autodromo di Monza e caratterizzate da un fondo scivoloso a causa dell'umidità e delle foglie, Ogier comanda con 3"5 su Elfyn Evans.

Tutti gli altri sono molto più staccati. Thierry Neuville, terzo e miglior pilota Hyundai nella generale provvisoria, si trova già ad avere 16" di ritardo dal leader dell'evento. Stesso discorso per Dani Sordo, scivolato quarto dopo la PS2 in cui Neuville lo ha superato.

Con questa situazione di classifica Ogier sarebbe matematicamente campione del mondo per l'ottava volta, mentre Toyota Racing coglierebbe il titolo iridato Costruttori.

Spicca il quinto posto di Oliver Solberg. Lo svedese del team 2C Competition era partito bene gi nella PS1, per poi confermarsi anche nella prova successiva, superando nella generale la prima Ford Fiesta del team M-Sport, quella di Adrien Fourmaux.

In grave difficoltà con l'assetto Kalle Rovanpera, arrivato addirittura a 44"7 nella PS2 o già distante di 1'02"1 dal battistrada. Teemu Suninen, all'esordio con Hyundai Motorsport dopo essere stato chiamato a sostituire Ott Tanak, è partito cauto, ma salendo di colpi già nella PS2. Vedremo cosa sarà in grado di fare in questo fine settimana.

ACI Rally Monza Italia - Classifica dopo la PS2

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC 19'41”9 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +3"5 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +16"8 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +17"4 5 Solberg/Edmondson Hyundai i20 Coupé WRC +28"4 6 Fourmaux/Coria Ford Fiesta WRC +30"3 7 Greensmith/Andersson Ford Fiesta WRC +39"9 8 Katsuta/Johnston Toyota Yaris WRC +40"7 9 Suninen/Markkula Hyundai i20 Coupé WRC +42"5 10 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +1'02"1