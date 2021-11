WRC | Rally Monza: Ogier-Ingrassia e Toyota campioni del mondo!

Sébastien Ogier e Julien Ingrassia ce l'hanno fatta. All'ACI Rally Monza Italia hanno colto la vittoria numero 5 della loro stagione e si sono laureati con pieno merito campioni del mondo WRC per l'ottava e probabilmente ultima volta nella loro straordinaria carriera.

L'equipaggio francese è riuscito ad avere la meglio dei loro rivali per la vittoria dell'evento e per il titolo, Elfyn Evans e Scott Martin, arrivati al secondo posto in entrambe le classifiche. Per Ogier e Ingrassia si tratta dell'ottavo titolo della loro carriera, salendo al secondo posto di tutti i tempi nella classifica dei piloti più titolati nel motorsport a 4 ruote. Davanti a loro, solo Sébastien Loeb e Daniel Elena.

Molto bella la lotta tra Ogier ed Evans, durata tutta la gara con continui cambi di leadership per tutta la giornata di sabato. Ogier, però, ha avuto la meglio nelle prove decisive, sfruttando inoltre un paio di errori di Evans proprio nella penultima prova. Ecco dunque materializzarsi il quinto successo del 2021, il 54esimo della loro strepitosa carriera. Unico brivido per Ogier alla terzultima prova della giornata, in cui ha colpito un dissuasore di cemento rovinando cerchio e gomma, ma non - incredibilmente - la sospensione anteriore destra (foto).

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: WRC.com

Ora l'equipaggio transalpino festeggerà a dovere e poi si separerà. Ingrassia si ritirerà, mentre Ogier continuerà nel WRC ma part time, navigato da Benjamin Veillas. Questo però è il futuro. Il presente li vede ancora come i migliori di tutti e nemmeno un Evans sontuoso nell'ultima parte della stagione è riuscito a fermarli.

Il secondo posto del gallese è la chiara fotografia di una stagione in cui, sino a settembre, non è mai riuscito a impensierire Ogier se non in Portogallo. Poi, complici diversi fattori che hanno portato Séb a essere molto meno presente a livello mentale nel corso delle ultime gare, era riuscito a rimontare tanti punti sul compagno di squadra, ma nel momento decisivo Ogier e Ingrassia hanno fatto ancora una volta la differenza.

Grazie alla doppietta Ogier-Evans e al nono posto di copertura di Kalle Rovanpera, Toyota Racing ha centrato il titolo Mondiale Costruttori. Questo, alla Casa giapponese, mancava da 3 anni. Un titolo arrivato non solo grazie alle prestazioni, ma soprattutto a un'affidabilità che ha rasentato la perfezione. Ecco qui la differenza tra Toyota e Hyundai, con quest'ultima che ha eccelso nelle prestazioni, ma ha avuto tanti problemi d'affidabilità che non le hanno consentito di difendere i due iridi consecutivi centrati nei due anni passati.

Il podio è stato comunque completato da una i20 Coupé WRC, quella di Dani Sordo e Candido Carrera. Gli spagnoli hanno controllato bene la posizione sul podio dopo averla ricevuta dai compagni di squadra Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. Il belga ha commesso un errore nella PS9 di ieri, in cui ha danneggiato la sua i20. Per questo ha perso la posizione in favore di Sordo.

Quinto posto per un eccellente Oliver Solberg. Il giovane svedese chiude l'anno con una prestazione davvero sopra le righe, che lascia ben sperare per il suo futuro e quello di Hyundai. Un quinto posto splendido, il miglior risultato della carriera al primo anno - part time - al volante di una vettura WRC Plus.

Solberg ha mostrato una velocità importante e costante. In quasi tutte le speciali è rimasto all'interno della Top 6, dunque un weekend davvero perfetto. Sesto posto invece per Teemu Suninen, salito di colpi in tutto il weekend alla sua prima uscita con Hyundai Motorsport. Suninen ha preo il posto di Ott Tanak (indisponibile) e ha fatto vedere buone cose.

Takamoto Katsuta ha perso la sesta piazza proprio nella penultima prova, rompendo la sospensione posteriore sinistra contro un dissuasore di cemento. Il giapponese era in piena rimonta e aveva intenzione di concludere al quinto posto. Ma l'errore lo ha limitato. Fortunatamente per lui, tra la penultima e l'ultima speciale era previsto un Service, in cui il team è riuscito a sistemare la sua Yaris e a fargli concludere la gara.

Gus Greensmith ha chiuso all'ottavo posto con una buona gara. Ricordiamo che il britannico ha corso con il nuovo navigatore Jonas Andersson, mentre Adrien Fourmaux, suo compagno di squadra in M-Sport, è stato costretto al ritiro per un incidente nel primo giorno di gara.

WRC2: Huttunen vince subito con la Fiesta Rally2 M-Sport

Jari Huttunen vince subito all'esordio nel WRC2 al volante della Ford Fiesta Rally2 del team M-Sport. Il finnico, dopo aver passato diversi mesi con Hyundai e a sviluppare la i20 N Rally2, è passato a correre per il team britannico in questo weekend e ha subito fatto il colpo grosso.

Jari è stato perfetto a sfruttare sfortune ed errori dei piloti del team TokSport e a portare a casa la vittoria nell'ultimo appuntamento della stagione. Andreas Mikkelsen, già campione 2021 della categoria, ha chiuso secondo ma è stato frenato da una foratura nel primo giorno di gara che gli ha fatto perdere la leadership.

Marco Bulacia Wilkinson è stato invece costretto al ritiro nella giornata di ieri dopo aver danneggiato la sua Skoda Fabia Rally2 mentre si trovava in testa alla classifica WRC2.