WRC, Rally Messico, PS9: anche Neuville tradito dalla i20!

La giornata nera della Hyundai continua e lo fa nel peggiore dei modi. Thierry Neuville è stato costretto al ritiro nella Prova Speciale 9 del Rally del Messico, la Las Minas 2 di 13,69 chilometri.

Il belga ha parcheggiato a bordo strada la sua i20 Coupé WRC Plus numero 11 al chilometro 9 dopo aver avvertito un problema pochi istanti prima. Sceso dalla macchina assieme al suo navigatore Nicolas Gilsoul, i due hanno aperto il cofano e cercato di capire da dove provenisse il problema.

Purtroppo per loro e per il team di Alzenau, non è stato possibile riparare il guasto. Per questo motivo Neuville è stato costretto al ritiro in una giornata che, per lui, tutto sommato poteva concludersi in maniera molto positiva.

Al momento del ritiro il belga si trovava in terza posizione nella classifica assoluta, inoltre era in possesso del miglior parziale della speciale, battuto poi dal solo Ott Tanak che partiva in una posizione ben più favorevole della sua.

Grande rammarico per Neuville, che si trova così a dover inseguire le Toyota nel Mondiale con un ritiro che a fine stagione potrebbe risultare pesantissimo, specialmente considerando la grande costanza mostrata nel corso degli anni da Ogier e da un Evans mai così veloce e concreto.

La prova speciale è stata vinta da Ott Tanak, che continua nella sua impressionante rimonta. L'estone diventa ora non solo la nota più positiva per il team di Alzenau, ma anche il pilota su cui puntare in questo fine settimana dopo i ritiri a causa di due guasti di Neuville e Sordo.

Tanak ha superato sia Evans che Rovanpera ed è entrato in zona podio. Ora è terzo, ma ha 20"8 da recuperare nei confronti di Teemu Suninen, il quale continua a mantenere saldamente la seconda posizione, mentre Ogier sta controllando dalla vetta della generale.

Nelle prossime speciali, inoltre, potrebbe avvenire un sorpasso in casa Toyota, con Kalle Rovanpera portatosi ad appena 1" da Elfyn Evans e a 1"5 dall'ultimo gradino virtuale del podio, ora nelle mani di Tanak.