WRC, Rally Messico, PS19-20: doppietta di Neuville

Il Rally del Messico è prossimo al termine, ma prima della tanto attesa Power Stage c'è stato il tempo per assistere a una strepitosa doppietta di Thierry Neuville. Il pilota della Hyundai ha vinto sia la PS19 che la PS20, le Autodromo Shell V-Power 3 e 4.

Neuville, nell'1 contro 1, ha battuto entrambe le volte Elfyn Evans, ma ha anche fatto segnare i due migliori tempi che lo hanno portato a vincere ben 5 prove speciali in questo infausto fine settimana (al pari di Tanak), che lo avrebbe visto tra i protagonisti se un guasto elettrico non lo avesse costretto al ritiro nella giornata di ieri.

Da sottolineare anche l'ottima prestazione di Ott Tanak, che grazie a un doppio secondo posto ha aumentato il suo vantaggio nei confronti di un Teemu Suninen sempre più convinto di accontentarsi del terzo posto finale e regalare un sorriso al team M-Sport dopo lo sgomento per il rogo che ha bruciato interamente la Ford Fiesta di Lappi al termine della PS7.

Intanto Sébastien Ogier si è avvicinato ulteriormente a quella che per lui sarebbe la sesta vittoria in carriera al Rally del Messico, il primo successo in assoluto da quando corre per il team Toyota Gazoo Racing. Il francese entra nell'ultima prova con un vantaggio di 26"7 su Ott Tanak.

Rally del Messico - Classifica dopo la PS20