WRC, Rally Messico, PS17: Tanak scatenato, Suninen trema

Ora è corretto affermare che Ott Tanak abbia rotto gli indugi. Dopo aver appreso della cancellazione delle ultime 3 speciali del Rally del Messico - decisione presa dagli organizzatori dell'evento per permettere ai team di tornare a casa date le restrizioni sui voli in atto in tanti paesi a causa della pandemia di coronavirus - l'estone della Hyundai ha messo davvero nel mirino la seconda posizione.

Tanak ha vinto la Prova Speciale 17, ossia il secondo passaggio sulla prova Alfaro di 16,99 chilometri, precedendo di appena 4 decimi di secondo il compagno di squadra Thierry Neuville.

Il campione del mondo in carica è riuscito a rosicchiare altri 2"9 dal margine che poteva vantare Teemu Suninen, ancora secondo con la Ford Fiesta WRC del team M-Sport, portandosi a 3"1. Ormai il finlandese sente il fiato sul collo di Ott quando mancano appena 4 speciali alla fine della corsa.

Tanak continua a usufruire del supporto di Thierry Neuville, che gli apre la strada scendendo in prova poco prima di lui. Il belga, dopo aver firmato il quinto scratch della sua gara nella prova precedente, ha chiuso al secondo in questa, sfiorando il sesto miglior tempo per un'inezia.

Tutte le altre posizioni della classifica, intendendo quelle che più contano per il Mondiale, sono ormai congelate. A partire dalla vetta, in cui troviamo un Sébastien Ogier che non fa altro se non controllare e gestire perfettamente il suo margine, così da avvicinarsi sempre più alla prima affermazione con la Toyota.

Rally del Messico - Classifica dopo la PS17