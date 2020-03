WRC, Rally Messico, PS13: Ogier riparte forte e allunga

Sébastien Ogier continua a essere incontenibile, dimostrando di avere un altro passo in questo fine settimana al Rally del Messico, gara che in carriera ha già vinto più volte.

Il 6 volte iridato della Toyota ha aperto la seconda tappa del sabato vincendo in maniera perentoria la Prova Speciale 13, la Guanajuatito 1 di 24,96 chilometri, sfruttando anche la miglior posizione di partenza in assoluto guadagnata con un gran primo giorno proprio ieri.

Grazie a questo scratch, Ogier è riuscito ad aumentare considerevolmente il suo vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori, Teemu Suninen con la Ford Fiesta WRC Plus del team M-Sport, portandolo a 22"9.

Se al momento le prime due posizioni della generale sembrano congelate, prosegue senza sosta la lotta per l'ultimo gradino del podio che vede sempre tre piloti in lotta, anche se in questa prova Ott Tanak ha dato prova del suo potenziale anche al volante di una Hyundai.

L'estone ha infatti colto il secondo miglior tempo, superando Elfyn Evans e tornando così terzo nella generale dopo aver ceduto il podio virtuale al gallese nell'ultima prova di ieri. Evans, però, potrà rispondere già nella prossima prova, perché tra i due c'è appena 1"4.

Kalle Rovanpera non è riuscito a replicare le ottime prestazioni fatte ieri pomeriggio, perdendo diversi secondi dai suoi rivali per il terzo posto. Ora si trova a 11"2 da Tanak e a 9"8 da Evans. Fa gara a sé Gus Greensmith, che sta imparando ciò che vuol dire pilotare una WRC Plus - in questo caso una Fiesta - in una gara così difficile come il Rally del Messico.

Da segnalare il rientro in gara di Thierry Neuville grazie alla formula del Rally2. Il belga cercherà di recuperare quante più posizioni che potrà per portare a casa punti importanti per il Mondiale Costruttori della Hyundai, mentre Daniel Sordo è stato costretto a non riprendere il via della gara dopo il ritiro di ieri a causa delle condizioni del suo motore, surriscaldatosi molto quando lo spagnolo è stato costretto ad accostare la sua i20 a bordo strada.

Rally del Messico - Classifica dopo la PS13