WRC, Rally Messico, PS1-2: Neuville primo leader della gara

Tutti i campionati del motorsport sono stati fermati con il rinvio o addirittura la cancellazione delle gare previste in questa prima parte del 2020 a causa della pandemia di coronavirus. Tutte tranne il WRC. Questa notte i protagonisti del Mondiale Rally hanno preso il via del Rally del Messico, svolgendo le prime due prove speciali delle 24 in programma.

Le prime due prove, come previsto dal programma ufficiale, si sono tenute su un percorso di appena 1.12 chilometri, una delle speciali più corte del Mondiale, la Monster Energy Street Stage GTO. Questa è stata ripetuta due volte e, in entrambe le occasioni, a cogliere il miglior tempo è stato Thierry Neuville.

Il pilota belga della Hyundai ha battuto in entrambe le occasioni il suo attuale rivale per la prima posizione nel Mondiale Piloti, Elfyn Evans. Il gallese della Toyota ha sempre chiuso le due prove a pochi decimi da Neuville, ma risultando in entrambi i casi più lento.

Così ora nella classifica generale troviamo Neuville come primo leader del Rally del Messico 2020, con 1"1 di vantaggio proprio nei confronti di Evans. Non molto distante c'è Ott Tanak, che così stringe Evans nella morsa delle Hyundai.

Il campione del mondo in carica è terzo, con appena 1 decimo di vantaggio nei confronti di Teemu Suninen. Il finnico del team M-Sport è partito molto forte nel corso delle due prove notturne, inserendosi per ora nella lotta al podio e precedendo la terza Hyundai i20 Coupé ufficiale, quella di Daniel Sordo.

Più staccate e in ritardo le altre due Toyota Yaris, quelle di Sbastien Ogier e Kalle Rovanpera. Il 6 volte iridato è sesto, anche se staccato di 2"5 dalla vetta. Ha fatto peggio - ma di poco - Rovanpera, settimo a pari merito con Gus Greensmith (M-Sport) a 4" da Neuville. Solo nono e ultimo dei piloti WRC Esapekka Lappi con la terza Ford Fiesta WRC del team M-Sport.

Per quanto riguarda il WRC3, grande partenza di Oliver Solberg. Il norvegese figlio d'arte non solo ha colto la prima posizione di categoria, ma si trova anche in decima della classifica generale assoluta, primo tra i piloti al volante di una vettura R5 davanti al ben più esperto Pontus Tidemand.

Rally del Messico - Classifica dopo la PS2