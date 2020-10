WRC, Rally Italia, PS8: Ogier e Neuville entrano in zona podio

Dani Sordo continua a lanciare segnali a tutti vincendo anche la Prova Speciale 8 del Rally Italia Sardegna 2020, la Coiluna - Loelle 1 di 15 chilometri netti, e ad aumentare il suo vantaggio nei confronti dei rivali.

Lo spagnolo della Hyundai si sta dimostrando ancora una volta a proprio agio sugli sterrati sardi, mostrando una crescita come pilota che, alla sua età, non è certo comune. Merito del team, ma anche suo, che ora sta volando verso quella che, qualora arrivasse, sarà la terza vittoria della carriera. La seconda in Sardegna nelle ultime 2 edizioni disputate.

Si infiamma invece la lotta per il podio, con Sébastien Ogier e Thierry Neuville capaci di superare entrambi Teemu Suninen. Ora il francese della Toyota è secondo, seguito dal belga ad appena 1"3 di ritardo. Suninen non ha potuto fare altro che prendere atto di questo doppio sorpasso.

Il finnico di M-Sport ha anche commesso un piccolo errore in prova, che gli ha fatto perdere ulteriore tempo. E' però vero che questa mattina sembra avere un passo totalmente diverso da quello mostrato ieri, quando è stato l'unico in grado di impensierire Sordo.

Brutto incidente per Kalle Rovanpera, il quale, in una sezione molto veloce della prova, ha perso il posteriore della sua Yaris finendo per colpire un albero. La vettura è andata in testacoda, colpendo successivamente un'altro albero. La violenza dei due impatti ha posto fine alla gara del finnico, perché ha perso entrambe le ruote posteriori, oltre a parte della fiancata destra divelta dal primo impatto contro l'albero.

La Yaris di Kalle è rimasta in strada, appena fuori traiettoria. Una posizione molto pericolosa, che ha costretto tutti i concorrenti che sono entrati in prova dopo di lui a rallentare vistosamente per cercare di evitare incidenti che avrebbero avuto proporzioni disastrose.

Intanto Ott Tanak è riuscito a scavalcare Pierre-Louis Loubet nella classifica generale e ora è settimo. Il francesino, al volante di una Hyundai i20 Coupé WRC privata, ha commesso un errore finendo per sbattere con il posteriore rovinando l'aerodinamica e anche parte dell'alettone.

Da segnalare la bella rimonta di cui è protagonista Umberto Scandola. Il veronese del team Hyundai Rally Italia si trova ora in 14esima piazza assoluta, mentre nella categoria WRC3 è quarto.

Rally Italia Sardegna 2020 - Classifica dopo la PS8