WRC, Rally Italia, PS8: Neuville-Sordo nella tripletta Hyundai

La prima giornata di gara del Rally Italia Sardegna si conclude con una perentoria tripletta delle Hyundai nella Prova Speciale 8, la Erula - Tula 2 di poco meno di 15 chilometri, che certifica nella maniera più visibile possibile il dominio delle vetture di Alzenau.

Dani Sordo e Thierry Neuville hanno ottenuto il miglior tempo di speciale in 11'10"4, firmando l'ottavo scratch della giornata di una Hyundai: il team di Alzenau ha vinto tutte le prove della prima giornata di gara, confermando quanto le i20 si trovino a proprio agio sugli sterrati sardi.

Grazie a questo tempo Dani Sordo ha messo ulteriormente al sicuro la seconda posizione dagli attacchi di Sébastien Ogier - quarto nella PS8 - almeno per oggi. Lo spagnolo ha firmato la vittoria nelle ultime 3 prove di giornata, seppure l'ultima in concomitanza con il compagno di squadra belga.

Dal canto suo, Thierry Neuville ha quasi colmato per intero il gap che lo separava da Elfyn Evans dopo la sfortunata foratura patita nella PS7. Neuville, però, in questa stage è stato frenato anche dallo stallo del motore della sua i20 e per appena 1"2 non è riuscito a riappropriarsi della quarta piazza. Ci riproverà domani.

Ott Tanak ha ottenuto il terzo tempo di speciale, ma ha semplicemente gestito un vantaggio considerevole nei confronti dei diretti rivali. Domani tornerà in gara con 19"4 di vantaggio nei confronti di Sordo, ma soprattutto 36"2 nei confronti di Sébastien Ogier.

Il 7 volte iridato della Toyota è stato perfetto nella giornata di oggi, per lui la più difficile, perché ha dovuto aprire tutte le speciali in qualità di leader del Mondiale Piloti. Domani potrà usufruire di una posizione di partenza migliore, ma dovrà recuperare ben 16"8 nei confronti di Dani Sordo se vorrà cogliere il secondo posto.

La lotta per la quarta piazza si è riaperta grazie alla grande stage di Neuville, tornato a 1"2 da Elfyn Evans dopo la gomma stallonata nella prova precedente. Esce dal terzetto in lotta per la prima posizione di speciale Takamoto Katsuta a causa di un tempo alto proprio nella PS8. Il giapponese è sino a ora protagonista di una buona prova.

Sfortunato Gus Greensmith, che dopo poche centinaia di metri dal via della prova ha dovuto fermarsi a causa di un guasto alla trasmissione verificatosi sulla sua Ford Fiesta WRC. Nella stessa prova Pierre-Louis Loubet ha invece rallentato il suo passo per un guasto ai freni sulla sua Hyundai i20 Coupé WRC.

Sia Greensmith che Loubet sono usciti dalla Top 10. In settima piazza troviamo Mads Ostberg, leader della graduatoria dedicata al WRC2. Il norvegese comanda la sua classe al volante della Citroen C3 R5 ufficiale, con 27" di vantaggio nei confronti di Jari Huttunen (Hyundai). Terza posizione per un ottimo Yohan Rossel, anche lui al volante di una Citroen C3 R5. Andreas Mikkelsen è stato costretto al ritiro dopo il capottamento di questa mattina avendo danneggiato la gabbia di protezione della Skoda Fabia R5 Evo2 affidatagli dal team TokSport.

La prima giornata di gara al Rally Italia Sardegna 2021 finisce qui. Riprenderà domani con la Prova Speciale 9, la Coiluna - Loelle 1 di 15 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 08:08.

Rally Italia Sardegna - Classifica dopo la PS8

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC 1.26'58”0 2 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC +19"4 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +36"2 4 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +1'02"0 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +1'03"2 6 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +1'26"1 7 Ostberg/Eriksen Citroen C3 R5 +3'41"7 8 Huttunen/Lukka Hyundai i20 N.G. R5 +4'08"7 9 Rossel/Coria Citroen C3 R5 +4'35"8 10 Lopez/Vallejo Skoda Fabia R5 Evo2 +4'52"1