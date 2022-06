WRC | Rally Italia, PS7: Lappi chiude in vetta. Cancellate PS8 e PS9 Lappi vince la PS7 e torna in testa superando Ott Tanak. Loubet supera di nuovo Breen e torna in terza posizione nella lotta tutta firmata da piloti del team M-Sport. La corsa si interrompe qui per oggi, a causa della cancellazione della PS8 e della PS9.