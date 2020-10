WRC, Rally Italia, PS6: tris di Sordo, Neuville sale terzo!

Se ieri era solo una speranza, ora tutti ne hanno certezza: Dani Sordo ha la possibilità concreta di bissare la vittoria ottenuta al Rally Italia Sardegna 2019 nell'edizione 2020. Lo spagnolo della Hyundai ha preso il comando della gara al termine del giro mattutino odierno e, nelle due prove pomeridiane, ha incrementato il suo vantaggio nei confronti dei rivali.

Sordo ha firmato il terzo scratch di fila, vincendo anche la PS6 Tergu-Osilo 1 di 12,81 chilometri. Grazie a questo tempo, e al contemporaneo quarto di Suninen, ha ora un vantaggio di 17"4 sul finnico di M-Sport, il quale si è lamentato dell'errata scelta delle gomme fatta per questo breve giro pomeridiano.

Si infiamma la lotta per il podio e, a gettare benzina sul fuoco è stato Thierry Neuville. Il belga, in appena 2 prove, ha recuperato 2 posizioni nei confronti di due piloti della Toyota. Nella PS5 ha superato Evans, mentre in questa ha fatto lo stesso con Ogier, salendo in terza posizione nella classifica generale.

Neuville limita i danni dopo un giro mattutino complicato e domani, qualora riuscisse a confermare il passo visto questo pomeriggio, cercherà di recuperare tempo su Suninen per vedere se sia possibile ottenere la seconda posizione e portare a casa punti importantissimi per il Mondiale Piloti.

Intanto questo movimento fa felice Hyundai, che vede materializzarsi il sorpasso nei confronti di Toyota nel Mondiale Costruttori. Dal canto loro, Ogier ed Evans hanno fatto ciò che hanno potuto, frenato dalla posizione di partenza che ha fatto infuriare per l'ennesima volta Ogier. Il francese ha usato parole pesanti nei confronti della FIA, ma a sproposito. E' già capitato ad altri di dover aprire le speciali del venerdì (chiedere a Tanak e Neuville, per esempio) ed è una condizione che vale per tutti. Per questo le sue lamentele sono poco comprensibili.

Sino a ora Gus Greensmith è autore di una gara di livello. Il britannico del team M-Sport cresce e il suo sesto posto nella classifica generale è un risultato veritiero. Bene anche Pierre-Louis Loubet, settimo con la Hyundai i20 Coupé WRC privata, davanti a Ott Tanak. Dopo il Service di metà giornata, il campione del mondo in carica è tornato a volare e a far segnare tempi eccellenti. Questo, assieme al problema che ha afflitto nel pomeriggio la Yaris di Rovanpera (guasto a una componente dello sterzo), lo ha aiutato a recuperare una posizione nella generale. In questa prova è salito ottavo dopo aver superato proprio il pilota della Toyota.

Per quanto riguarda il WRC2 troviamo in vetta Pontus Tidemand, sempre più in testa alla classifica generale di categoria dopo la foratura che ha rallentato nella prova precedente Adrien Fourmaux (M-Sport). Nel WRC3, invece, comanda Oliver Solberg con la Skoda Fabia R5 Evo- Il norvegese è addirittura decimo assoluto, mentre il nostro Umberto Scandola - primo degli italiani - è ottimo sesto di classe e 17esimo assoluto con la Hyundai i20 New Generation R5 del team Hyundai Rally Italia.

La prima giornata di gara del Rally Italia Sardegna 2020 termina qui. La seconda giornata scatterà domattina con la Prova Speciale 7, la celebre Monte Lerno 1 di 22,08 chilometri. La prima vettura, probabilmente la Ford Fiesta di Esapekka Lappi, entrerà in speciale alle 07:37.

Rally Italia Sardegna 2020 - Classifica generale dopo la PS6