WRC | Rally Italia, PS5: Tanak allunga, guasto per Neuville

Hyundai continua nella sua serie di vittorie di speciale nella seconda giornata di gara al Rally Italia Sardegna con Dani Sordo e Candido Carrera che hanno ottenuto il miglior tempo nella Prova Speciale 5, la Monti di Alà e Buddusò.

L'equipaggio spagnolo ha preceduto di 3"0 la Ford Puma Rally1 EcoBoost Hybrid di Craig Breen e quella di Pierre-Louis Loubet. Grazie a questo tempo Sordo è riuscito a recuperare ben tre posizioni nella classifica generale e ora è quinto ad appena 4"5 dalla quarta posizione.

Ott Tanak, autore del quarto crono, è riuscito ad aumentare - seppur di poco - il suo vantaggio nei confronti di Esapekka Lappi primo degli inseguitori. Il pilota della Toyota è stato rallentato dalla foratura della gomma anteriore sinistra.

Lappi è stato in vantaggio in gran parte dei settori della prova, ma proprio alla fine ha perso diversi secondo da Tanak e ora tra i due ci sono 3"7. In tutto questo non passi inosservato il tentativo di rientrare in lotta per la prima posizione di Loubet, ora terzo a 8"9 dal vertice.

Per Hyundai, però, la PS5 non è stata una prova priva di aspetti negativi. Pochi chilometri dopo il via della prova, Thierry Neuville è stato costretto a rallentare vistosamente a causa di un guasto alla trasmissione sulla sua i20 N Rally1.

Il belga ha perso quasi 2 minuti da Sordo, vincitore della prova, e ha così perso 3 posizioni, scivolando in nona. La cosa peggiore, almeno per lui, è essere finito alle spalle di Kalle Rovanpera, suo rivale per il titolo, e ora a separarli è un divario molto ampio: 1'17"6.

Importante segnalare come la prova sia stata interrotta dopo l'arrivo al traguardo di Adrien Fourmaux, ma non sono ancora chiari i motivi. Quando scenderanno in prova le vetture Rally2, potremo darvi conto della classifica WRC2.

Intanto il giro mattutino è terminato. Ora i piloti si recheranno alla Media Zone e avranno il Service di metà giornata per preparare le vetture per il giro pomeridiano che scatterà alle 15:18 con la Prova Speciale 6, la Osilo - Tergu 1 di 14,63 chilometri.

Rally Italia Sardegna - Classifica dopo la PS5

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 51'11”1 2 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +3"7 3 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +8"9 4 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +10"1 5 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +14"6 6 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +26"1 7 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +41"2 8 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +42"5 9 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2'00"1 10 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +2'19"0