WRC, Rally Italia, PS5-6: Sordo torna secondo

Le Hyundai continuano a dominare il Rally Italia Sardegna. La PS5 che ha aperto il giro pomeridiano odierno è stata vinta da Ott tanak, mentre la PS6 è stata teatro di una grande prova di Dani Sordo, che conferma il grande feeling delle vetture coreane con gli sterrati della Sardegna.

Tanak, con la PS5, ha vinto la quinta stage di fila, aumentando ancora il suo vantaggio nei confronti degli inseguitori. Nella prova successiva, la PS6 Erula-Tula 1 di 14,97 chilometri, Dani Sordo si è riappropriato della seconda posizione nella classifica generale.

Lo spagnolo della Hyundai era stato scavalcato alla fine della PS5 da Sébastien Ogier, autore di un crono di tutto rispetto mentre il pilota nativo di Torrelavega non era riuscito a fare lo stesso. L'iberico si è però rifatto con gli interessi nella stage successiva.

Sordo, nella PS6, ha posto fine alla serie consecutiva di scratch di Ott Tanak, ma si è anche ripreso la seconda piazza. Sébastien Ogier si trova ora a 3"8 dal secondo posto, mentre al quarto troviamo ancora Thierry Neuville.

Il belga è stato autore di un errore in una curva molto stretta, con la speciale che avrebbe dovuto passare attraverso un cancello delimitato da un muretto. Thierry non è riuscito a far girare la vettura in modo corretto e ha perso almeno un paio di secondi, che lo avrebbero portato a chiudere la prova davanti a Ogier.

Neuville ha incrementato il suo vantaggio nei confronti di Evans, ma il suo ritardo dal podio è di 17"8. Dietro di lui il gallese della Toyota ha un gap di 10"3. Prova difficile anche per Takamoto Katsuta, il quale ha perso diversi secondi per aver fatto stallare un'altra volta il motore della sua Yaris.

Rally Italia Sardegna - Classifica dopo la PS6

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC 1.05'53”2 2 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC +25"3 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +29"1 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +46"9 5 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +57"2 6 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +1'09"3 7 Greensmith/Loudon Ford Fiesta WRC +1'41"0 8 Loubet/Haut-Labourdette Hyundai i20 Coupé WRC +2'14"4 9 Ostberg/Eriksen Citroen C3 R5 +2'53"4 10 Huttunen/Lukka Hyundai i20 N.G. R5 +3'22"0