WRC, Rally Italia, PS4: Sordo si ripete ed è il nuovo leader!

Nella Prova Speciale 4 del Rally Italia Sardegna 2020, il secondo passaggio sulla Erula-Tula 2 di 21,78 chilometri, il volto della classifica generale del penultimo evento del Mondiale Rally cambia drasticamente. Daniel Sordo firma il secondo scratch della sua giornata e vola in testa alla corsa.

Lo spagnolo della Hyundai continua a sfruttare perfettamente la posizione di partenza favorevole e, dopo aver rosicchiato secondi e decimi nei confronti di Suninen, lo ha passato con una prova degna di nota, in cui ha staccato tutti con divari consistenti.

Si tratta di un movimento importante per la Casa coreana, perché è ancora in gioco per vincere il titolo iridato Costruttori e, se Sordo riuscisse a portare a casa la vittoria, farebbe un gran comodo alle aspirazioni della squadra diretta da Andrea Adamo.

Teemu Suninen ha provato a fare ciò che ha potuto, ma ha dovuto fare i conti con l'aerodinamica anteriore e posteriore danneggiata della sua Fiesta, probabilmente a causa di un taglio troppo profondo in una curva nel corso della prova.

Sébastien Ogier ha firmato il quarto tempo, ma è stato importante per staccare Elfyn Evans. Il leader del Mondiale non è andato oltre il settimo tempo e ora si trova braccato da Thierry Neuville, secondo di speciale e autore di un'ottima prova sebbene si sia lamentato ancora di un assetto da perfezionare nel Service previsto tra qualche minuto.

Pessima conclusione di giro mattutino per Takamoto Katsuta. Il pilota, supportato dalla Tommi Makinen Racing, è finito fuori strada dopo una curva destrorsa non particolarmente impegnativa. Probabilmente il giapponese ha affrontato quel tratto con troppa velocità e la sua Toyota Yaris è scivolata verso l'esterno, finendo in un fossato. Per lui le ambizioni di portare a casa un risultato importante terminano qui.

Continuano invece i problemi sulla Hyundai i20 Coupé WRC numero 8 dell'equipaggio campione del mondo formato da Ott Tanak e Martin Jarveoja. Gli estoni sono in grave crisi quasi certamente per un problema verificatosi sin dalla prima prova di oggi sulla loro Hyundai. Il team non ha dato notizie di guasti sulla vettura numero 8, ma è davvero strano pensare che Tanak sia in questo tipo di difficoltà solo a causa di un assetto lontano dalle sue preferenze.

Nel WRC2 continua a dominare un Adrien Fourmaux partito molto forte nel corso della mattinata. Dietro di lui, a 15" di distacco, c'è il leader del Mondiale Pontus Tidemand, il quale sta approfittando del guasto alla trasmissione sulla CItroen C3 R5 di Mads Ostberg per incrementare il suo vantaggio e volare verso il secondo titolo di categoria dopo quello vinto nel 2017.

Ora i piloti andranno al riordino e avranno a disposizione il Service di metà giornata prima del giro pomeridiano, che sarà composto da 2 speciali. La prima di queste, la PS5 Sedini-Castelsardo di 14,72 chilometri, scatterà alle ore 16:14 con la vettura di Elfyn Evans in speciale.

Rally Italia Sardegna 2020 - Classifica dopo la PS4