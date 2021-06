WRC, Rally Italia, PS2: Ott Tanak si ripete. Rovanpera resiste

Ott Tanak concede il bis e vince anche la Prova Speciale 2 del Rally Italia Sardegna 2021, la Terranova 1 di 14,36 chilometri. Il pilota della Hyundai ha fermato il cronometro in 9'15"8, aumentando seppur di poco il vantaggio nei confronti di Kalle Rovanpera, suo rivale diretto in questo inizio di gara.

Nella PS2 Tanak ha regolato un Sébastien Ogier che non sembra proprio rallentato dalla sua pessima posizione di partenza. Il francese ha chiuso la prova in ritardo di 1"4 nei confronti dell'ex compagno di squadra in M-Sport pur avendo aperto la speciale.

Sembra evidente come la prima posizione, almeno nelle prove di questa mattina, non sia così penalizzante come invece è stato in Portogallo appena 2 settimane fa. Kalle Rovanpera ha firmato il terzo tempo di speciale a 2"4 da Tanak. Così l'estone della Hyundai ha aumentato il suo vantaggio nella generale, portandolo a 4" netti sul finlandese. Per il giovane talento della Toyota anche un errore verso la fine della prova: Kalle ha fatto stallare il motore della sua Yaris, perdendo di fatto la possibilità di vincere la speciale e diminuire il suo gap che lo separa da Tanak.

La seconda miglior Hyundai è quella di Dani Sordo, quarto a 3"9 da Tanak. Lo spagnolo occupa anche la quarta piazza nella classifica generale, staccato di 3"3 dal podio, per ora uccupato da Sébastien Ogier.

Continua il calvario di Elvyn Evans e Thierry Neuville. Due dei primi 3 piloti della classifica Mondiale si trovano in difficoltà a causa dell'assetto delle rispettive vetture, molto distante dalle loro preferenze. Il belga, addirittura, ha firmato il terzultimo tempo di speciale tra le WRC, evento che capita assai di rado.

Evans, dal canto suo, ha fatto meglio di poco. Ma gli è bastato per superare Neuville nella classifica generale e salire in sesta posizione. Intanto Gus Greensmith ha preso un po' di margine su Pierre-Louis Loubet e ora ha un vantaggio sul francese di 8"8 nel duello per l'ottava piazza.

Rally Italia Sardegna - Classifica dopo la PS2

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC 22.24'1 2 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +4"0 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +11"0 4 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC +14"3 5 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +20"0 6 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +25"5 7 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +28"7 8 Greensmith/Loudon Ford Fiesta WRC +45"2 9 Loubet/Haut-Labourdette Hyundai i20 Coupé WRC +54"0 10 Ostberg/Eriksen Citroen C3 R5 +59"1