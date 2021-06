WRC, Rally Italia, PS19: Ostberg si rifà sotto a Huttunen

La penultima speciale ddel Rally Italia Sardegna 2021 non è stata una semplice passerella verso la Power Stage. Nella PS19, la Arzachena - Braniatogghiu 2 di 15,25 chilometri, i tre piloti che occupano attualmente il podio si sono dati battaglia per ottenere il miglior tempo, ma non solo.

L'obiettivo era quello di non farsi sorprendere da chi stava dietro. Parliamo soprattutto dei piloti Toyota. Thierry Neuville ha deciso di prendere molto seriamente la PS19, sperando forse che almeno uno tra Ogier ed Evans puntasse a risparmiare le gomme in vista dell'ultima speciale, ma così non è stato.

Elfyn Evans ha vinto la prova precedendo Ogier e Neuville. Tutti e tre hanno così fatto la prova generale in vista della Power Stage, anche se forse il belga della Hyundai potrebbe avere un piccolo vantaggio legato alle gomme Soft. Ne ha risparmiate 2 in questa prova e potrebbe montarle per gli ultimi 7,79 chilometri di gara che lo separano dalla fine del quinto evento del WRC 2021.

Neuville cercherà di limitare i danni nei confronti dei due piloti della Toyota. Ogier ed Evans, invece, proveranno ad aumentare il loro vantaggio sul primo degli inseguitori nella classifica del Mondiale Piloti.

Oggi sono tornati in gara anche Ott Tanak e Dani Sordo. Entrambi proveranno a portare a casa punti nella Power Stage. Soprattutto l'estone, che è uno dei due piloti Hyundai incaricati di dare la caccia al titolo iridato Piloti.

Al termine della PS18, dopo aver stallonato una gomma, Mads Ostberg sembrava ormai tagliato fuori dai giochi non solo per il quinto posto assoluto, ma anche per la vittoria nella classe WRC2.

Grazie a una prova superba nella PS19, condita da tanta rabbia per l'accaduto, il norvegese di Citroen Racing ha quasi azzerato il suo ritardo da Jari Huttunen, ancora leader del WRC2 ma per appena 2"1. La lotta per la vittoria di classe e per il quinto posto della classifica generale dell'evento si deciderà nella Power Stage.