WRC, Rally Italia, PS13: Sordo rallenta e la gara si riapre!

Rally Italia Sardegna, è stato l'avvio di giornata - l'ultima di gara - che nessuno si sarebbe atteso. Daniel Sordo, comodo leader della terzultima gara del WRC 2020, è stato autore di una prova molto complicata nella Prova Speciale 13, la Cala Flumini 1 di 14,06 chilometri. Per questo motivo, sia Ogier che Neuville si sono riavvicinati e ora la gara sembra aperta.

La prova è stata vinta da Sébastien Ogier, capace di battere per appena 2 decimi di secondo Thierry Neuville. Entrambi erano intenti a lottare per la seconda posizione, ma con un Sordo così in difficoltà, per loro si aprono le porte per un'inattesa lotta che potrebbe portarli a sfidarsi anche per la vittoria nelle prossime 3 prove.

Ogier e Neuville sono staccati di 1"7, un battito di ciglio. Sordo, invece, nel corso della prova ha danneggiato l'aerodinamica posteriore destra della sua Hyundai i20 Coupé WRC e questa potrebbe essere stata la chiave del risultato ottenuto questa mattina.

Non va escluso un tentativo di gioco di squadra da parte di Hyundai per favorire Neuville, ma per ora il belga - complice una posizione di partenza meno buona rispetto a ieri - non è riuscito a superare Ogier nella classifica generale.

Il francese della Toyota dovrà tenere alle spalle Neuville a tutti i costi sino al termine della corsa se vorrà cercare di evitare i possibili giochi di squadra in casa Hyundai. Intanto Evans ha messo definitivamente al sicuro la sua quarta posizione nella generale. Solo un grave errore potrebbe permettere a Teemu Suninen (M-Sport) di recuperare e superarlo nelle prossime prove.