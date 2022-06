WRC | Rally Italia, PS13: 1-2 Hyundai, testacoda per Rovanpera

Hyundai Motorsport continua a fare incetta di vittorie di speciali al Rally Italia Sardegna 2022. Ott Tanak ha colto il miglior tempo nella Prova Speciale 13, la Erula - Tula 2 di 15,27 chilometri, aumentando così il suo vantaggio nei confronti dei rivali.

Ormai l'estone sta cercando di mantenere un buon vantaggio nei confronti degli avversari, avendo in pugno la gara. La sua prima posizione non è in discussione: solo un suo eventuale errore o un guasto alla vettura potrebbero togliergli un successo che manca ormai da quasi 2 anni.

Hyundai ha anche firmato una bella doppietta nella PS13 grazie al secondo crono ottenuto da Dani Sordo. Lo spagnolo è risultato più lento di Tanak di appena 8 decimi di secondo, ma è comunque riuscito a reciperare nei confronti di Craig Breen.

Sordo ha dovuto fare i conti con parte del cofano motore alzato (forse fissato male dopo i controlli al motore effettuati al termine della speciale precedente) che gli ha dato fastidio in alcuni punti della prova. Fortunatamente per lui il cofano non si è aperto del tutto e ha concluso la prova senza troppi problemi.

Craig Breen, però, ha perso davvero poco nei confronti di Sordo, appena 3 decimi di secondo. Ora il divario tra i due è di 10"3 in quella che è la lotta per il secondo posto.

Buono il tempo di Takamoto Katsuta, quarto, davanti ai due piloti del team M-Sport, Adrien Fourmaux e Pierre-Louis Loubet. Da segnalare poi il testacoda fatto da Kalle Rovanpera nel terzo settore della speciale. In una curva sinistrorsa il leader del Mondiale ha perso il posteriore della sua GR Yaris ed è finito per girarsi, sfiorando un albero.

Rovanpera è riuscito a riprendere la gara senza alcun problema, mantenendo la sesta posizione e cavandosela solo con un brivido finale.

Per quanto riguarda la classifica del WRC2, proprio in questa prova è avvenuto un fatto molto importante. Andreas Mikkelsen, leader della classe sino al via della PS13, si è fermato lungo la speciale. Non è ancora chiaro cosa abbia fermato il norvegese campione in carica, ma è certo che il nuovo leader sia Nikolay Gryazin.

Il pilota del team TokSport, al volante di una Skoda Fabia Rally2 Evo, ha ora un vantaggio di 27"1 nei confronti del primo degli inseguitori, un ottimo Jan Solans al volante di una Citroen C3 Rally2. Terzo posto per Marco Bulacia WIlkinson, staccato di appena 5"4 dal secondo posto.

Il giro mattutino termina qui. Ricordiamo che in questa giornata i piloti dovranno fare a meno del Service sino a stasera, per cui si recheranno alla Tyre Fitting Zone per scegliere le gomme per il giro pomeridiano che scatterà alle ore 13:38 con la Prova Speciale 14, la Coiluna Loelle 1 di 21,60 chilometri.

Rally Italia Sardegna - Classifica generale dopo la PS13

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 1.53'36”1 2 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +30"9 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +41"2 4 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +55"2 5 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +1'12"9 6 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +2'04"2 7 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2'09"7 8 Greensmth/Andersson Ford Puma Rally1 +4'01"1 9 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia Rally2 Evo +4'29"8 10 Solans/Sanjuan de Eusebio Citroen C3 Rally2 +4'56"9