WRC, Rally Italia, PS11: Ogier non ci sta e risponde a Neuville

Sébastien Ogier non ci sta e prova a recuperare la seconda posizione persa nell'ultima prova del giro mattutino odierno. Il francese del team Toyota Gazoo Racing ha vinto la Prova Speciale 11 del Rally Italia Sardegna, la Sedini - Castelsardo 2 di 14,72 chilometri.

Ogier, vincendo questa prova, ha recuperato 1"6 su Thierry Neuville, secondo di stage. Ora il belga della Hyundai ha un vantaggio di appena 1"4 sul 6 volte iridato quando manca appena una prova al termine della giornata odierna di gara.

Per questo motivo Ogier farà di tutto per cercare di superare Neuville nella prossima speciale, così da avere una posizione di partenza migliore nella giornata di domani, che sarà sicuramente decisiva riguardo l'assegnazione delle prime tre posizioni.

Dani Sordo, invece, si è detto non contento della scelta gomme fatta, definendo le mescole scelte "Troppo soffici" rispetto alle condizioni della prova. Il leader della corsa ha perso 6"2 da Ogier e ora ha 27" netti di vantaggio sul compagno di squadra Neuville, primo inseguitore in classifica.

La lotta per il quarto posto sembrava terminata una volta aver visto il sorpasso di Elfyn Evans ai danni di Teemu Suninen, invece il finnico del team M-Sort si è ripreso alla grande dopo il Service di metà giornata in cui il team ha aggiustato il freno a mano e ora si è rifatto sotto.

Tra Evans, quarto, e Suninen ci sono appena 3"9 ed Evans sembra proprio non avere un passo adeguato per tentare di difendersi con convinzione. Suninen dovrà cercare di sfruttare l'ultima prova di oggi, in cui partirà per penultimo, per sferrare l'attacco al gallese e riprendersi la prima posizione ai piedi del podio.

Takamoto Katsuta è andato incontro a una disavventura nel corso della prova, rimanendo senza freni nell'ultima parte della stage. A quel punto, il giapponese della Tommi Makinen Racing ha preferito portare a fine prova la macchina senza cercare di migliorare il proprio riferimento di ieri, evitando di prendere rischi inutili essendo già da ieri fuori dalle posizioni che contano.

Rally Italia Sardegna 2020 - Classifica dopo la PS11