WRC | Rally Italia, PS11: Neuville vede il secondo posto

Thierry Neuville concede il tris vincendo anche la Prova Speciale 11 del Rally Italia Sardegna, la Tempio Pausania 1 di 9,04 chilometri grazie al tempo di 6'53"2 con cui ha messo in fila dietro sé tutti i rivali.

Il pilota di Hyundai Motorsport è stato autore di un tempo degno di nota, perché in pochi chilometri ha inflitto 3 secondi di distacco al primo dei rivali, Sébastien Ogier, e 3"7 al compagno di squadra Esapekka Lappi.

Dopo la PS10 Ogier è ormai imprendibile per il belga - salvo clamorosi errori dell'8 volte campione del mondo - ma il secondo posto è sempre più alla sua portata. Con il risultato della PS11 Neuville si trova ora a 6"5 dal compagno di squadra Lappi.

Per il belga ottenere la seconda posizione sarebbe un risultato molto importante in ottica Mondiale Piloti, considerando le difficoltà incontrate sino a ora da Ott Tanak - ritirato - Elfyn Evans e, in parte, anche da Kalle Rovanpera.

Ogier ha iniziato a gestire il suo vantaggio costruito con una prestazione da campione nella stage precedente. Non ha preso troppi rischi in questa, anche perché era l'ultima del giro mattutino e la breve durata non consigliava rischi inutili.

Esapekka Lappi ha dovuto far fronte a una situazione gomme tutt'altro che rosea. Dopo la foratura lenta patita al termine della PS11, il finnico ha preferito finire il giro evitando ulteriori rischi. Non a caso, al termine della stage è stato proprio l'ex pilota di Toyota Racing, Citroen Racing e M-Sport a svelare di avere 2 delle 4 gomme vicine alla fine.

Dani Sordo porta a termine la sua rimonta salendo in sesta posizione. Lo spagnolo, al volante della terza Hyundai i20 N Rally1, ha superato l'ultima Rally2 che lo precedeva, la Ford Fiesta di Adrien Fourmaux e ora è appena ai margini della Top 5. Elfyn Evans, quinto, è invece riuscito a stringere i denti dopo il guasto al motore patito nella stage precedente dopo un passaggio in un guado.

Nel WRC2 Adrien Fourmaux ha controllato la situazione dopo la prova strepitosa precedente. Il francese di M-Sport ha chiuso il giro mattutino con un margine di 19"7 nei confronti del primo dei rivali, Andreas Mikkelsen sulla prima Skoda Fabia RS Rally2 del team TokSport.

La gara di Sami Pajari ha subito un duro colpo proprio in questa speciale: il giovane finlandese ha sbattuto con la ruota posteriore destra contro un albero in uscita da una curva sinistrorsa stretta e ha rotto la sospensione. Ne ha approfittato Emil Lindholm per salire al nono posto nella classifica generale, ma va ricordato che il campione del mondo WRC2 in carica non prende punti in questo weekend.

Il giro mattutino del sabato del Rally Italia Sardegna termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata per preparare le vetture per il giro pomeridiano che scatterà con la PS12, la Coiluna - Loelle 2 di 16,28 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 15:05.

Rally Italia Sardegna - WRC 2023 - Classifica generale dopo la PS11

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 2h20'22”7 2 Lappi/Ferm Hyundai 20 N Rally2 +18"2 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai 20 N Rally2 +24"7 4 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +1'03"5 5 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +3'57"2 6 Sordo/Carrera Hyundai 20 N Rally2 +5'49"4 +1'20" 7 Fourmaux/Coria Ford Fiesta Rally2 +5'55"9 8 Mikkelsen/Eriksen Skoda Fabia RS Rally2 +6'15"6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak Skoda Fabia RS Rally2 +7'58"2 10 Lindholm/Hamalainen Skoda Fabia RS Rally2 +8'03"1