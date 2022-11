WRC | Rally Giappone, PS1: Ogier vola con il nuovo navigatore

Il Rally del Giappone, ultimo appuntamento del WRC 2022, è scattato nella mattinata italiana di oggi con la Prova Speciale 1, la Karagaike Park di 2,75 chilometri, svolta in notturna. Una prova spettacolo resa molto insidiosa dallo sporco che gli equipaggi hanno trovato sull'asfalto della stage.

A ottenere il miglior tempo è stato Sébastien Ogier. Di per sé, questa non può essere considerata una notizia sorprendente, ma è anche vero che si tratta del primo scratch con accanto il nuovo navigatore Vincent Landais, ex copilota di Pierre-Louis Loubet.

L'equipaggio francese di Toyota ha fermato il cronometro in 2'07"0, precedendo di appena un decimo un altro duo nuovo di zecca: quello formato da Craig Breen e James Fulton. La coppia irlandese di M-Sport era alla prima uscita ufficiale assieme dopo il ritiro di Paul Nagle dal WRC consumato al termine del Rally di Catalogna.

La prova ha garantito distacchi molto ridotti tra i primi 5. Dietro l'equipaggio di M-Sport Ford troviamo due piloti di Hyundai Motorsport. Ott Tanak e Martin Jarveoja sono all'ultima uscita con i colori del team di Alzenau, ma il loro fine settimana è iniziato nel migliore dei modi: terzo tempo a 2 decimi da Ogier e più rapidi di appena 1 decimo sui compagni di squadra Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe.

Il nuovo campione del mondo Kalle Rovanpera ha completato la Top 5, con un divario di 6 decimi dal compagno di squadra Ogier. Dietro di lui ecco altre due Toyota GR Yaris. Sono quelle di Elfyn Evans (+1"2) e dell'idolo di casa Takamoto Katsuta (+1"9).

Hanno faticato non poco Gus Greensmith e Dani Sordo, rispettivamente ottavo e nono ma anche i primi tra i piloti in possesso di una vettura Rally1 a entrare in prova.

Molto interessante la prova per ciò che ha riguardato i protagonisti del WRC2, con Emil Lindholm capace di ottenere il miglior tempo di categoria al pari del giovanissimo Sami Pajari. Terzo tempo invece per Kajetan Kajetanowicz.

Da segnalare gli errori commessi da Grégoire Munster e Teenu Suninen. Entrambi sono stati sorpresi in un tratto in discesa, tra una curva destrorsa e la successiva a sinistra, molto stretta e difficile per l'interpretazione della frenata con il fondo scivoloso.

Munster è finito largo e ha colpito il marciapiede sulla sinistra. La vettura è letteralmente saltata su tre ruote, ma l'olandese ha potuto proseguire non avendo rovinato la sospensione posteriore sinistra. Suninen, invece, per evitare di commettere lo stesso errore del compagno di marca, ha però ecceduto nel controllo della sua i20 ed è finito contro le barriere - guard rail - opposte al punto d'impatto di Munster.

L'ex pilota di M-Sport è stato però bravo a frenare in tempo, così da far appoggiare il muso della sua i20 N Rally2 contro il guard rail senza provocare danni né alla carrozzeria, né tanto meno a meccanica e pacchetto di raffreddamento del motore.