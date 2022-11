WRC | Rally Giappone: Evans al comando nella Tappa 1 accorciata

Non è stato un gran venerdì per i piloti del WRC al Rally del Giappone, dato che la Tappa 1 di quest'ultimo appuntamento della stagione 2022 è andata in scena praticamente dimezzata rispetto al programma previsto.

La giornata era iniziata malissimo, con la Hyundai i20 N di Dani Sordo/Cándido Carrera distrutta dalle fiamme nella PS2 per un problema tecnico, lasciando la coppia spagnola fortunatamente illesa, ma anche a sventolare bandiera bianca.

Cancellati quindi i 23,29km della PS2 "Isegami’s Tunnel 1" per chi doveva ancora completarla e i successivi 19,38km della PS3 "Inabu Dam 1" per consentire il trasferimento di tutti gli equipaggi, le vetture si sono recate al via della PS4 "Shitara Town R 1" (22,44km), ma anche qui la direzione gara ha messo fine alle battaglie lungo i percorsi asfaltati nipponici con la bandiera rossa.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1, auto in fiamme Photo by: Red Bull Content Pool

Craig Breen, coadiuvato dal suo nuovo navigatore James Fulton, è finito fuori strada e pur non riportando infortuni, il duo della M-Sport si è dovuto ritirare; con la loro Ford Puma a bloccare il passaggio in un punto critico, pure questa tratta è andata in archivio per chi ancora doveva partire o era appena sceso sul percorso.

Fra l'altro, l'uscita di scena dell'irlandese ha danneggiato le barriere, dunque anche la successiva ripetizione valida come PS7 è stata cancellata.

In pratica, solo la PS5 "Isegami's Tunnel 2" (23,29 km) e la PS6 "Inabu Dam 2" (19,38 km) si sono disputate senza interruzioni e con la libertà di piloti e navigatori di dare spettacolo.

La giornata è stata all'insegna delle Toyota, con Elfyn Evans/Scott Martin ad aggiudicarsi le PS4 e 5, mentre Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen le PS2 e 6 con le rispettive GR Yaris Rally1.

Grazie alle migliori prestazioni complessive, i britannici sono attualmente al comando della classifica generale, mentre i Campioni del Mondo 2022 si ritrovano terzi a 5"1.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Tomasz Kaliński

Fra loro troviamo la Hyundai di Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, che stringono i denti e mantengono il contatto con i leader, dai quali distano 3" netti grazie ad un paio di secondi crono segnati in prova e alla solita caparbità che li contraddistingue, a fronte di una i20 N che spesso non si è rivelata all'altezza delle loro qualità.

Stessa cosa si può dire anche per i loro compagni di squadra Ott Tänak/Martin Järveoja, attualmente quarti a 13"9 dal primato dopo aver perso tempo a causa di un problema alla trasmissione risolto durante la sosta di metà mattina in servizio.

A 6"7 dagli estoni c'è la Toyota di Takamoto Katsuta/Aaron Johnston, seguita dagli ormai attardatissimi Gus Greensmith/Jonas Andersson, la cui Ford Puma ha sofferto della rottura dell'albero di trasmissione nell'arco della mattinata facendogli accumulare oltre 2' di ritardo dalla vetta.

Chi ha perso terreno è stato anche Sébastien Ogier, affiancato per la prima volta da Vincent Landais sulla Toyota #14 e incappato in una foratura al mattino che fa sprofondare il duo francese al 10° posto generale con 2'49"8 da recuperare nei confronti dei primi.

Sami Pajari, Enni Mälkönen, Toksport WRT Skoda Fabia Evo Rally2 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Questo ha dato modo al trio che sta lottando per il successo in Classe WRC2 di entrare in Top10, con gli ottimi Sami Pajari/Enni Mälkönen che piazzano la Škoda Fabia Rally2 Evo di Toksport WRT settima assoluta, davanti alla Hyundai di Teemu Suninen/Mikko Markkula per 5"3.

A 3"1 e in nona posizione assoluta c'è invece l'altra Škoda di Toksport WRT condotta da Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen, ai quali il podio di categoria potrebbe andare benissimo dato che i loro rivali per il titolo - Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak - sono finiti fuori con la loro Škoda.

La giornata di sabato prevede altri sette percorsi, gli ultimi due dei quali sono una Super Speciale riproposta un paio di volte.