WRC, Rally Finlandia, Shakedown: 1-2 Hyundai con Tanak e Breen

Nell'attesa di iniziare il Rally di Finlandia, terzultimo appuntamento del WRC 2021, questa mattina si è tenuto lo Shakedown, stage di prova dove i piloti hanno potuto affinare gli assetti e prepararsi per le 19 speciali previste in questo fine settimana.

Sul percorso di 4,04 chilometri denominato Vesala, a ottenere il miglior tempo assoluto è stato Ott Tanak. Il pilota estone di Hyundai Motorsport ha firmato il crono di riferimento nel terzo dei suoi tre passaggi in 1'46"5, 3 decimi più rapido del compagno di squadra Craig Breen.

Per Hyundai Motorsport una prova che sembra aver dato buone indicazioni, sebbene le Toyota Yaris siano le vetture più attese considerando il fatto che proprio sugli sterrati finlandesi sono state sviluppate e preparate ormai 5 anni or sono.

La prima vettura giapponese è quella del 7 volte campione del mondo in carica Sébastien Ogier, il quale già in questo fine settimana potrebbe festeggiare l'ottavo e probabilmente ultimo titolo iridato della carriera nel Mondiale Rally. Il campione di Gap è stato più lento di 9 decimi rispetto a Tanak, ma 2 decimi più veloce della terza Hyundai i20 Coupé WRC Plus, quella di Thierry Neuville.

Se Tanak, uno dei grandi favoriti per la vittoria finale di questo evento, ha subito fatto vedere quali siano le sue ambizioni, Kalle Rovanpera non è andato oltre il quinto tempo, staccato di appena un decimo da Neuville. Il giovane finlandese avrà la grande opportunità di vincere il terzo evento della carriera e il secondo consecutivo dopo il grande successo all'Acropoli ottenuto il mese scorso. Inoltre vorrà certamente farsi un bel regalo di compleanno vincendo, considerando che proprio oggi spegne - anzi, lo ha già fatto al Parco Assistenza... - 21 candeline.

Elfyn Evans è molto atteso, perché ormai da diversi mesi è ben lontano dalla forma mostrata nel 2020. Il gallese ha firmato il sesto tempo davanti alle altre due Toyota Yaris in gara, quelle di Esapekka Lappi (che corre con il telaio usato da Evans all'ACI Rally Monza Italia 2020) e Takamoto Katsuta.

Chiudono la classifica le due Ford Fiesta WRC del team M-Sport, con Adrien Fourmaux più rapido di tre decimi rispetto al compagno di squadra Gus Greensmith. Per Fourmaux si tratta della prima uscita con il nuovo navigatore, Alex Coria. Anche per questo motivo ha voluto utilizzare 5 passaggi contro i 3 fatti da tanti altri colleghi al volante di una WRC Plus.

Nel WRC2 Teemu Suninen vuole mostrare di meritarsi un posto nella categoria superiore. Non a caso è stato il più veloce al volante della Volkswagen Polo GTI R5 con cui ha corso Lappi in qualche evento precedente a questo. Dietro di lui un altro pilota molto atteso in questo fine settimana: Oliver Solberg. Lo svedese-norvegese è secondo al volante della nuova Hyundai i20 N Rally2, mentre al terzo posto troviamo un altro pretendente al titolo di categoria: Mads Ostberg con la Citroen C3 R5 ufficiale.

Rally di Finlandia- Classifica dello Shakedown

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC 1'46”5 2 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +0"3 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +0"9 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +1"1 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +1"2 6 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +1"6 7 Lappi/Ferm Toyota Yaris WRC +1"8 8 Katsuta/Johnston Toyota Yaris WRC +2"0 9 Fourmaux/Coria Ford Fiesta WRC +4"5 10 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +4"8