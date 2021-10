WRC, Rally Finlandia, PS8: Evans è super e va in testa!

il Rally di Finlandia 2021 cambia volto ancora una volta. Elfyn Evans ha iniziato la mattinata in modo superbo, vincendo anche la Prova Speciale 8 Paijala 1 di 22,61 chilometri, diventando così il nuovo leader della classifica generale dell'evento.

Evans ha sfoderato un'altra prestazione eccezionale, che lo ha portato a superare Ott Tanak e Craig Breen in un colpo solo salendo da terzo a primo in una sola speciale. Tutto, però, rimane aperto. Evans ha un vantaggio di appena 9 decimi su Breen e di 2"3 su Ott Tanak. Certo, però, ha l'inerzia dalla sua parte e un assetto che lo sta portando a ottenere tempi impareggiabili per chiunque.

Questo cambia molte cose riguardo la rincorsa ai titoli iridati 2021. Toyota vede avvicinarsi sempre più il titolo Costruttori, mentre Evans - anche grazie all'anonimo settimo posto di Sébastien Ogier - potrebbe recuperare punti importanti e tenere aperta la lotta al titolo almeno sino al Rally di Catalogna.

Per Hyundai un avvio di giornata più complicato del previsto. Breen e Tanak hanno ottenuto tempi di tutto rispetto nelle due prove sino a ora disputate, ma non hanno avuto modo di difendersi dal ritorno prepotente di Evans. Almeno per ora è il solo Evans a essere in grado di sfruttare tutto il potenziale della Yaris sui terreni di casa.

Chi invece ha gettato alle ortiche un ottimo tempo è Takamoto Katsuta. A 3 curve dalla fine, nonché a 400 metri dal traguardo della prova, il giapponese ha perso il controllo della sua Yaris atterrando da un salto ed è finito per sbattere contro qualcosa a margine della sede stradale. A quel punto la sua Yaris è finita prima in testacoda, poi fuori strada dalla parte opposta.

Katsuta non è riuscito a rientrare in prova, rimanendo bloccato nel fosso in cui è finito dopo l'urto. Questo ha significato il ritiro per lui e per il suo navigatore di questo fine settimana, Aaron Johnston.

Continua il tentativo di rimonta di Thierry Neuville, ancora quarto di speciale con un ottimo tempo, se consideriamo la sua posizione di partenza. Il belga ha il chiaro intento di recuperare almeno una posizione, ma qualora dovesse raggiungere Lappi (per ora i secondi di ritardo dal finnico sono 17"4), potrebbe avere l'occasione di lottare anche per la quarta piazza. Rovanpera non è lontano.

Rally di Finlandia - Classifica generale dopo la PS8

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota Yaris WRC 1.03'00”8 2 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +0"9 3 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +2"3 4 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +16"9 5 Lappi/Ferm Toyota Yaris WRC +18"9 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +36"3 7 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +48"3 8 Greensmith/Patterson Ford Fiesa WRC +2'03"9 9 Fourmaux/Coria Ford Fiesa WRC +2'45"0 10 Suninen/Markkula Volkswagen Polo GTI R5 +4'15"4