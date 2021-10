WRC, Rally Finlandia, PS4: grande lotta a 3 per il terzo posto

La marcia di Ott Tanak e della Hyundai al Rally di Finlandia continua senza ostacoli. L'estone ha vinto anche la PS4, il secondo passaggio sulla Assamaki di 12,31 chilometri, aumentando ancora - ma solo leggermente - il suo vantaggio nei confronti del primo dei rivali: il compagno di squadra Craig Breen.

Tanak, dopo aver cambiato qualcosa nell'assetto della sua i20 Coupé WRC tra la PS2 e la PS3 ha iniziato a volare e ora sta raccogliendone i frutti. Ora Breen è staccato di 3"8 dal compagno di squadra quando mancano 2 prove al termine del primo giorno di gara.

Breen, però, ha completato la prova lamentandosi di avere qualche problema al retrotreno della sua i20. Il suo terzo tempo, a 2"1 da Tanak, non è certo un pessimo tempo. Tutt'altro, ma non è stato sufficiente per recuperare su Tanak.

Dietro i primi due si è scatenata una splendida lotta a tre che coinvolge compagni di squadra. Stiamo parlando di Elfyn Evans, Kalle Rovanpera ed Esapekka Lappi. Grazie ai tempi ottenuti nella PS4 sia Evans che Rovanpera hanno superato Lappi, ma i tre sono racchiusi in appena 2 decimi di secondo.

La battaglia si protrarrà certamente sino all'ultima prova di oggi, con Rovanpera in grande rimonta e Lappi che potrà usufruire di un'ottima posizione di partenza rispetto ai due compagni di squadra.

Neuville e Ogier continuano invece a faticare, complice una posizione di partenza non semplice. Il belga di Hyundai Motorsport è però spesso in grado di fare meglio rispetto al rivale, tanto che tra i due ci sono 6"6 in favore di Neuville.

Rally di Finlandia - Classifica generale dopo la PS4

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC 23'25”6 2 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +3"8 3 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +9"5 4 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +9"6 5 Lappi/Ferm Toyota Yaris WRC +9"7 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +16"7 7 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +23"3 8 Katsuta/Johnston Toyota Yaris WRC +34"4 9 Greensmith/Patterson Ford Fiesa WRC +41"9 10 Fourmaux/Coria Ford Fiesa WRC +56"7