WRC | Rally Finlandia, PS4: ancora Tanak. Fourmaux nei guai

Ott Tanak continua nella sua marcia sfruttando perfettamente l'ottima posizione di partenza. Il pilota di Hyundai Motorsport ha vinto anche la Prova Speciale 4, la Laukaa 2 di 11,75 chilometri, e questo lo ha reso ancora più saldo al vertice della classifica generale del Rally di Finlandia.

L'estone ha preceduto di 4 decimi il primo dei rivali per la prima posizione, ovvero Esapekka Lappi. Tra i due ci sono ora 5"4 in favore di Tanak, ma Lappi sembra poter essere in grado di lottare con lui.

Si conferma molto veloce anche Elfyn Evans, terzo a 1"1 nella PS4, mentre Craig Breen ha avuto qualche difficoltà di troppo rispetto alle prime due prove della giornata firmando il quarto tempo a 2"3 da Tanak e risultando più rapido di 2 decimi rispetto a Kalle Rovanpera.

Continuano i problemi per Thierry Neuville, il quale non riesce a trovare la giusta confidenza con la propria vettura. Problemi di assetto, ma anche di sensazioni al volante di una i20 N che funziona molto bene nelle mani di Tanak, ma solo su un fondo che l'estone ama particolarmente.

Per Hyundai è arrivata una notizia che non stupisce: dopo il ritiro di Oliver Solberg nella PS2, in seguito a un capottamento dopo 300 metri dal via della prova, il team ha affermato che lo svedese non riprenderà la gara domani per i danni notati nella cellula di protezione dell'equipaggio.

Dopo aver danneggiato la sospensione anteriore destra nella PS3, Adrien Fourmaux è comunque riuscito a chiudere la prova precedente e a raggiungere il Service. Questo però è bastato solo parzialmente, perché già al via della PS4 ha dovuto fare i conti con la rottura del servosterzo sulla sua Ford Puma Rally1 che gli renderà le prossime 2 prove un vero e proprio inferno sportivo a livello fisico.

Fourmaux ha inoltre ricevuto una penalità per essere partito in ritardo di 1 minuto nella PS4. Pierre-Louis Loubet ha invece perso diverso tempo nella prima parte della prova per aver fatto stallare il motore della sua Ford Puma Rally1.