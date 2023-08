WRC | Rally Finlandia, PS3: disastro M-Sport. Tanak e Loubet KO

Un vero e proprio disastro. M-Sport, nel giro di una manciata di minuti, ha perso entrambe le sue Ford Puma Rally1 nella Prova Speciale 3 (delle 22 previste) al Rally di Finlandia.

Nella Lankamaa 1 di 14,21 chilometri, prima Ott Tanak e poi Pierre-Louis Loubet sono stati costretti al ritiro. Il pilota estone, in piena lotta per le prime posizioni dopo aver comandato la classifica nella PS1, è stato costretto a rallentare dopo 6 chilometri per un guasto al motore termico della sua Puma Rally1 causato da una roccia trovata in traiettoria dal pilota in una compressione.

Dopo aver proceduto in modalità completamente elettrica per cercare di concludere la prova (a causa del mancato funzionamento dello starter), Tanak è stato costretto a fermarsi in una strada di collegamento della stage, ritirandosi. Non è andata meglio al compagno di squadra, il quale, in una curva destrorsa, si è trovato fuori dalla traiettoria ideale ed è finito per sbattere contro un albero all'esterno della curva stessa.

L'effetto, per la Puma numero 7, è stato devastante: distruzione completa della sospensione posteriore sinistra. Questo ha costretto Loubet e il navigatore Nicolas Gilsoul a parcheggiare la loro vettura a bordo strada, ponendo fine alla propria gara. Per M-Sport il peggior avvio possibile: un guasto grave - il secondo al motore dopo quello patito da Tanak 2 settimane fa, in Estonia - e un errore di guida che pone fine alle sue speranze di portare a casa punti importanti e lottare per vincere il secondo rally della sua stagione.

Chi invece sta sfruttando alla perfezione la situazione è Kalle Rovanpera. Con il fondo reso più compatto dalla pioggia, la sua posizione di partenza si è rivelata perfetta per prendere vantaggio sugli avversari, e così sta facendo. Il campione del mondo in carica ha vinto la prova con 1"8 di margine sul primo degli inseguitori, Elfyn Evans, e 4"4 su Thierry Neuville.

Questo significa che ora il 22enne ha un vantaggio di 2"2 sul gallese nella classifica generale e di 5 secondi su Neuville, primo pilota Hyundai in classifica. Neuville ha sfruttato il ritiro di Tanak per guadagnare una posizione e ora è in zona podio. Esapekka Lappi ha fatto lo stesso, ma di posizioni ne ha recuperate due per essersi messo alle spalle anche Takamoto Katsuta.

Jari-Matti Latvala continua nel suo apprendistato della vettura. In questa prova ha ottenuto un tempo meno competitivo del precedente, ma ha preferito rallentare dopo aver visto Loubet fermo a bordo strada dopo l'incidente. Ha provato a non prendersi rischi e a concludere la prova.