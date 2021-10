WRC, Rally Finlandia, PS16: Tanak si avvicina di poco a Evans

Il Rally di Finlandia è ripartito questa mattina per l'ultima giornata di gara, quella che assegnerà la vittoria, il podio e i punti del terzultimo appuntamento del WRC 2021.

Ott Tanak sapeva di dover mettere sotto pressione Elfyn Evans e così ha fatto, vincendo la Prova Speciale 16, la Laukaa 1 di 11,75 chilometri, e riducendo il suo ritardo dal leader dell'evento.

Il pilota di Hyundai Motorsport ha compiuto la prova il 5'24"2, ovvero 4 decimi più rapidamente rispetto al rivale di Toyota Racing. Questo, però, ha fatto sì che il divario tra i due sia sì calato, ma di poco. Da 9"1 si è passati a 8"7 quando mancano appena 3 prove speciali alla fine.

Tanak dimostra di essere più veloce del gallese, ma di poco. L'unico modo per poter davvero insidiare il rivale è quello di sperare in un errore macroscopico, perché ormai i chilometri di gara scarseggiano.

Continua l'ottima gara di Esapekka Lappi, terzo nella speciale staccato di 3"1 da Tanak. Il finlandese occupa ancora la quarta posizione nella classifica generale dell'evento al volante di una Toyota Yaris WRC, ma ormai la sua posizione è congelata.

Davanti a lui, Craig Breen ha un vantaggio di 21"9, mentre dietro Sébastieo Ogier è staccato di 1'44"8 dopo la penalità di 1 minuto inflittagli dai commissari di gara per essersi allacciato male il casco in una delle prove svolte ieri.

Tornando a Breen, il nord-irlandese di Hyundai Motorsport ha commesso un errore nel corso della speciale. Un testacoda che gli ha fatto perdere pochi secondi, ma ha un vantaggio tale su Lappi che nulla dovrebbe mettere il discussione la sua terza piazza.

Per ciò che riguarda il WRC2, la lotta per il successo si infiamma sempre di più. Teemu Suninen continua a comandare con la Volkswagen Polo GTI R5 del team Movisport, ma dietro di lui Mads Ostberg si fa più minaccioso. Il divario tra i due è sceso a 5"7 e ora la lotta per il successo di classe è davvero aperta.

Rally di Finlandia - Classifica generale dopo la PS16

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Evans/Martin Toyota Yaris WRC 2.03'11”3 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +8"7 3 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +25"6 4 Lappi/Ferm Toyota Yaris WRC +47"5 5 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +2'32"3 +1'00" 6 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +4'28"6 7 Fourmaux/Coria Ford Fiesta WRC +5'46"2 8 Suninen/Markkula Volkswagen Polo GTI R5 +8'44"8 9 Ostberg/Eriksen Citroen C3 Rally2 +8'50"5 10 Huttunen/Lukka Hyundai i20 N Rally2 +10'22"7