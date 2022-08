WRC | Rally Finlandia, PS15-16: Rovanpera sale al secondo posto

L'avvio del giro pomeridiano del sabato al Rally di Finlandia è tutto targato Kalle Rovanpera. Il leader del Mondiale ha vinto sia la PS15, la Paijala 2 di 20,19 chilometri, che la PS16, la Rapsula 2 di 20,56 chilometri.

Questi due scratch hanno consentito al leader del Mondiale prima di ricucire l'esiguo divario che lo separava da Esapekka Lappi, poi di superare il compagno di squadra, salendo così in seconda posizione nella classifica generale dell'evento.

In queste due prime speciali la lotta a tre per il secondo posto è diventata a due, ma per il terzo. Lappi sembra non avere alcuna possibilità di recuperare e lottare con Rovanpera, così come Elfyn Evans non ha il passo per poter aspirare a posizioni che vadano al di là della terza.

Tra Lappi ed Evans ci sono 9"8. Vedremo se il gallese riuscirà ad aumentare il suo ritmo e mettere in discussione la posizione di Lappi o se sarà costretto ad assistere da vicino a un podio tutto nordico in terra finlandese.

Ott Tanak continua a comandare il rally con 11"5 di vantaggio su Kalle Rovanpera. Ora sarà interessante vedere se il finlandese proverà a ricucire il divario dall'estone o se, invece, si accontenterà di portare a casa un buon bottino di punti e avvicinarsi ancora di più al primo titolo iridato della carriera.

Thierry Neuville continua a battagliare con Takamoto Katsuta. Il giapponese è ancora molto vicino al belga di Hyundai Motorsport: tra i due ci sono 7"2 secondi, ma Neuville sembra poter allungare - anche se poco a poco - sul rivale della Toyota.

Nel WRC2 Teemu Suninen è tornato a ottenere tempi interessanti, con cui ha risposto parzialmente agli attacchi di Emil Lindholm. Il finlandese di Hyundai si è riportato a 7"7 dal connazionale, ma i due sono in piena lotta per il successo.