WRC, Rally Finlandia, PS12: Tanak sale in seconda posizione

Ott Tanak continua nella sua marcia anche nella Prova Speciale 12 del Rally di Finlandia, la Paijala 2 di 22,61 chilometri, vincendola e diventando il primo degli inseguitori di Elfyn Evans.

Grazie alla seconda vittoria di speciale consecutiva, l'estone di Hyundai Motorsport ha superato il compagno di squadra Craig Breen, salendo così il seconda posizione nella classifica generale del terzultimo evento del WRC 2021.

Tanak ha approfittato dell'equilibrio precario dell'aerodinamica di Breen per spingere e prendere la posizione. Ora dovrà cercare di spingere ulteriormente per ridurre ancora i 7"9 che lo separano da Evans, ancora leader della classifica generale.

Evans ha ottenuto il secondo tempo di speciale, riducendo i danni e perdendo solamente 1"2 da Tanak quando mancano 3 prove alla fine della giornata. Il suo vantaggio sull'estone non è però rassicurante, perché la strada verso la fine della giornata è ancora piuttosto lunga.

Il duello a distanza per il quarto posto tra Esapekka Lappi e Thierry Neuville sembra risolversi in favore del finlandese. In questa prova il pilota della Toyota ha fatto meglio di Neuville, aumentando il suo vantaggio a 22 secondi.

Il belga, ha raccontato a fine prova, è stato costretto ad alzare un paio di volte il piede dall'acceleratore in punti cruciali a livello di velocità e questo gli è costato tempo prezioso.

Rally di Finlandia - Classifica generale dopo la PS12

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota Yaris WRC 1.38'59”4 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +7"9 3 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +8"1 4 Lappi/Ferm Toyota Yaris WRC +38"4 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +1'00"4 6 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +1'12"7 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesa WRC +3'29"7 8 Fourmaux/Coria Ford Fiesa WRC +4'39"9 9 Suninen/Markkula Volkswagen Polo GTI R5 +6'53"8 10 Ostberg/Eriksen Citroen C3 Rally2 +7'04"0