WRC | Rally Estonia, Shakedown: Lappi primo, Katsuta capotta

Il Rally Estonia inizierà questa sera con la prima delle 24 prove speciali previste in questo fine settimana, intanto questa mattina i piloti hanno potuto fare gli ultimi accorgimenti alle rispettive vetture prima dell'inizio dell'evento nello Shakedown.

Sembrava che Thierry Neuville avesse in mano il miglior tempo nel tratto denominato Abissaare di 6,23 chilometri nel quarto dei suoi 5 passaggi in 2'54"0, precedendo di 4 decimi il leader del Mondiale Kalle Rovanpera. Esapekka Lappi, però, con due passaggi tardivi rispetto ai colleghi con priorità P1, ha battuto tutti in 2'53"3, facendo meglio del belga di 7 decimi.

Neuville e Rovanpera invece saranno chiamati ad aprire tutte le speciali della giornata di domani, infatti al primo passaggio di questa mattina si sono messi nel giusto ordine per capire a che livello fosse l'assetto scelto nelle rispettive vetture. A rendere tutto più complesso è stato il meteo: la pioggia caduta prima del via della prova ha modificato la risposta del fondo e ci si aspetta che anche i prossimi giorni possano essere condizionati dagli agenti atmosferici.

Quarto tempo per la seconda Hyundai i20 N Rally1 in classifica, quella dei padroni di casa Ott Tanak e Martin Jarveoja. I campioni del mondo 2019 sono stati più lenti di 2"1 rispetto a Lappi e Ferm, ma più rapidi di 6 decimi di secondo rispetto a Elfyn Evans e Scott Martin, secondo equipaggio di Toyota Racing.

A 2"8 dal miglior crono ecco Oliver Solberg sulla terza i20 N Rally1. Inaspettatamente indietro tutte le Ford Puma Rally1 del team M-Sport. Il pilota più rapido del team britannico è stato Craig Breen, settimo a 3"3 da Lappi. Gus Greensmith è nono davanti ai compagni di squadra Pierre-Louis Loubet e Adrien Fourmaux.

Inizia male il fine settimana per Takamoto Katsuta. Il giapponese, nel corso di uno dei suoi passaggi, è uscito di strada dopo 1 chilometro di prova e ha capottato la sua Toyota. Il team è intervenuto per recuperare la vettura e riportarla al Parco Assistenza e iniziare le doverose riparazioni.

Il Rally Estonia scatterà questa sera, alle ore 19:38 italiane, con la Prova Speciale ERM1 di appena 1,66 chilometri.