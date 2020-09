WRC, Rally Estonia, PS7-9: Neuville va KO. Ogier torna terzo

Il primo colpo di scena del Rally Estonia, primo appuntamento WRC dopo la pausa dovuta alla pandemia da COVID-19, è arrivato nel primo pomeriggio di oggi, quando Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul sono stati costretti al ritiro nella Prova Speciale 7, la Prangli 2 di 20,3 chilometri.

L'equipaggio di Hyundai Motorsport era intento a migliorare i parziali dei piloti scesi in speciale poco prima, ma una sbavatura del belga ha avuto conseguenze enormi. In una curva sinistrorsa veloce, Neuville non ha fatto la traiettoria ideale e ha fatto intraversare la sua i20.

Pochi istanti dopo, la ruota posteriore sinistra è finita in un fosso all'esterno che delimitava la strada e questa ha colpito qualcosa di celato nell'erba del fosso stesso. L'impatto ha divelto la sospensione e ha posto fine alla gara di Neuville e Gilsoul.

Un colpo forse decisivo in ottica Mondiale, perché alla fine delle ostilità a questo punto mancheranno appena 3 gare e Neuville, già all'inseguimento di Ogier, perderà altri punti da l6 volte iridato della Toyota. Come spesso gli è capitato in carriera, una sbavatura ha avuto conseguenze enormi. Si tratta del primo errore in stagione per Neuville, fermato in Messico da un guasto alla sua i20 mentre era in piena rimonta per le posizioni di testa.

Questo ha dato il via libera a Sébastien Ogier, il quale è tornato in zona podio ereditando il terzo posto dal rivale per il Mondiale. Un regalo inaspettato, soprattutto in un fine settimana in cui le Toyota sembrano decisamente inferiori alle Hyundai i20 dopo tanti mesi.

Del ritiro di Neuville ne beneficiano anche Elfyn Evans e Kalle Rovanpera. Entrambi recuperano una posizione e sono rispettivamente quarto e quinto. Intanto ott Tanak contnua a comandare la gara con autorevolezza davanti al compagno di squadra Craig Breen. Per la Hyundai si profila una doppietta prestigiosa, ma con un retrogusto più amaro di quanto potessero far intravedere le premesse del weekend.

Rally Estonia - Classifica dopo la PS9