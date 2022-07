WRC | Rally Estonia, PS6: Tanak penalizzato, Rovanpera secondo

Elfyn Evans continua a dominare il Rally Estonia e a fare incetta di prove speciali. Il gallese di Toyota Racing ha cinto anche la Prova Speciale 6, la Peipisaare 2 di 24,35 chilometri, la prima prova del giro pomeridiano.

Evans ha battuto di 1"2 Kalle Rovanpera, ora diventato il primo degli inseguitori dopo la penalità di 10" che i commissari di gara hanno comminato a Ott Tanak durante la sosta tra il giro mattutino e quello partito proprio con questa prova.

Il pilota estone di Hyundai Motorsport non ha azionato la modalità elettrica al Parco Assistenza, per questo ha ricevuto una penalità che lo ha portato a perdere la seconda posizione nella classifica generale in favore di Rovanpera.

Per Kalle, inoltre, le buone notizie non finiscono qui. Esapekka Lappi è riuscito a superare Thierry Neuville e ora è salito in quarta piazza, facendo aumentare ulteriormente il divario potenziale nel Mondiale Piloti tra Rovanpera e il pilota belga, primo dei suoi inseguitori.

Neuville ha affermato di non avere il passo di lottare per la vittoria in questo fine settimana, per cui ha pensato solo a portare la vettura alla fine della prova, sperando però ancora nel podio. Per lui non sarà facile, perché dovrà sperare in una delle due seguenti opzioni: nel ritiro di un paio di avversari, oppure nel miglioramento sensibile delle proprie prestazioni.

Quella di Tanak non è stata l'unica penalità comminata dai commissari. 10" sono stati inflitti anche a Criag Breen per il medesimo motivo legato a Tanak prima che lasciasse il Parco Assistenza questa mattina; ma anche a Oliver Solberg per aver lasciato il Parco Assistenza un minuto più tardi rispetto al previsto.

Rally Estonia 2022 - Classifica dopo la PS6

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 52'13”6 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +19"9 3 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +29"0 +10" 4 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +53"9 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +58"9 6 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +1'24"3 7 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +1'26"6 8 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'37"5 9 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +1'47"7 10 Solberg/Edmondson Hyundai i20 N Rally1 +2'06"5 +10"