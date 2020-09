WRC, Rally Estonia, PS6: arriva la firma di Neuville

Thierry Neuville non vuole perdere l'occasione di guadagnare punti sui diretti rivali nella lotta al titolo iridato WRC 2020. Nella Prova Speciale 6 del Rally Estonia, la Elva 1 di 11,72 chilometri, il belga ha ottenuto il suo primo scratch di questo fine settimana, allungando su di loro.

Per il 32enne si tratta di una buona notizia, perché questo tempo gli ha permesso non solo di respingere il ritorno di Ogier, ma anche di recuperare qualche secondo sia su Craig Breen che lo precede, che sul leader della corsa Ott Tanak.

Neuville ha fatto sapere a fine prova di non avere in mente di recuperare sull'estone, perché troppo esperto delle strade di casa. Ma qualora riuscisse a guadagnare altri punti pesanti per il Mondiale, sarebbe un bel colpo in ottica del prosieguo del campionato che, lo ricordiamo, prevede altre 3 gare prima della fine.

Kalle Rovanpera continua a far segnare tempi molto interessanti. Il suo secondo crono di speciale lo ha portato a superare il compagno di squadra Takamoto Katsuta e a salire in sesta posizione nella classifica generale. Questo è stato l'unico movimento all'interno di una Top 10 molto ravvicinata.

Non una grande prova per Elfyn Evans. Il gallese della Toyota sembra aver perso lo smalto dei primi mesi dell'anno e, in questa speciale, ha commesso qualche errore di troppo perdendo contatto da Ogier in classifica.

Continua il calvario di Esapekka Lappi, perché in questa speciale il finnico del team M-Sport è arrivato lungo a un bivio, perdendo ulteriori secondi. Errure che ha fatto anche Pierre-Louis Loubet, ma, a suo discapito, c'è da sottolineare che per lui si tratta dell'esordio nel Mondiale al volante di una vettura WRC Plus.

Un peccato l'errore di Loubet, perché sino a pochi chilometri dal traguardo aveva un passo di altissimo livello, che lo manteneva addirittura nei primi 5 intermedi di una prova di una certa rilevanza in quanto a chilometraggio. Per capire se sta nascendo una stella o meno dovremo attendere altre prove e altre gare, eppure i primi segnali dati dal francesino sono più che incoraggianti.