WRC, Rally Estonia, PS5: Ogier tenta di recuperare e sale quarto

Sébastien Ogier non ci sta e prova a rispondere alle Hyundai, che in questo avvio di seconda giornata al Rally Estonia stanno letteralmente dominando la gara. Il francese della Toyota ha vinto la Prova Speciale 5, la Maekula 1 di 14,76 chilometri.

Per lui si tratta di un'affermazione importante, perché grazie a questa è riuscito a scavalcare nella classifica generale il compagno di squadra Elfyn Evans e a portarsi in quarta posizione, riducendo inoltre lo svantaggio che lo separava da Thierry Neuville e dal podio.

Nella prova la risposta della Toyota è stata complessivamente all'altezza, perché Kalle Rovanpera ha ritrovato un buon ritmo firmando il secondo tempo, più lento di appena 7 decimi di secondo dal compagno di squadra.

Ott Tanak si è dovuto accontentare del terzo posto, ma perdendo poco tempo dai due piloti che lo hanno preceduto in speciale. I 7 decimi guadagnati dagli avversari non mettono in alcun modo in pericolo la sua prima posizione, perché Neuville e Breen si sono rivelati più lenti di lui, seppure di poco.

Continua nella sua buona gara Takamoto Katsuta, il quale si è tolto lo sfizio di fare meglio di Elfyn Evans. Continua a sprofondare invece il team M-Sport. Lappi non sembra più in grado di ripetere le ottime prestazioni offerte tra ieri sera e le prime prove di questa mattina e ora è scivolato ottavo, perdendo ben 2 posizioni.

D sottolineare l'ottima prova dell'esordiente Pierre-Louis Loubet, nono di speciale a 11"3 dal miglior crono di Ogier. Questo significa che il transalpino in questo frangente ha perso meno di 1" al chilometro nei confronti del 6 volte iridato Ogier.

Rally Estonia - Classifica dopo la PS5