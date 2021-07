WRC, Rally Estonia, PS5: Katsuta KO. Rovanpera vola

Kalle Rovanpera sembra davvero in un momento di onnipotenza sportiva. Il pilota della Toyota ha vinto anche la Prova Speciale 5 del Rally Estonia, la Kambja 1 di 17,85 chilometri, aumentando il suo vantaggio nei confronti di quello che al momento è il suo unico rivale per il successo: Craig Breen.

Rovanpera, dopo il ritiro di Tanak, è il grande favorito dell'evento. Breen, però, avrà il compito di tenerlo sotto pressione sino alla fine, perché Hyundai Motorsport ha bisogno di una vittoria che manca da mesi per rilanciarsi nel Mondiale Costruttori. Tra i due ora ci sono 4"8, perché i commissari di gara hanno deciso per la seconda prova di fila di restituire a Breen il tempo perso dietro a Greensmith.

Cambia ancora una volta il padrone della terza posizione della classifica generale. Takamoto Katsuta, dopo essere stato autore di una grande PS4, è stato costretto al ritiro nella sezione di trasferimento che portava dalla stage 4 alla Stage 5.

A costringere Katsuta al ritiro è stato un infortunio alla schiena patito da Daniel Barritt, probabilmente dopo un violento atterraggio in uno dei tanti salti ad alta velocità presenti sulle speciali estoni. Il KO del giapponese ha spalancato le porte del podio a Sébastien Ogier. Il 7 volte iridato si trova a 33"5 dalla vetta dopo una mattinata ottima.

Ogier ha aperto tutte le speciali e, pur dovendo pulire le traiettorie, si trova in una posizione invidiabile. Dietro di lui c'è Thierry Neuville, che in questa prova non è riuscito a recuperare almeno parte del gap accumulato nella prova precedente a causa della foratura della gomma posteriore sinistra.

Il belga è 6"8 in ritardo nei confronti di Ogier e alle sue spalle ha Elfyn Evans, staccato di 6"6 da lui. La lotta per il podio è ancora aperta e oggi pomeriggio, con tutta probabilità, avrà un seguito molto interessante.

Da segnalare l'ennesimo problema che ha reso la mattinata di M-Sport a dir poco nera. Teemu Suninen è stato costretto a rallentare poco dopo essere entrato in prova per lo stesso guasto che ha costretto al ritiro Gus Greensmith. Un guasto alla pompa dell'acqua ha fatto sì che anche lui perdesse diversi secondi e tante posizioni nella classifica generale.

Per quanto riguarda il WRC2 Mads Ostberg comanda la gara in una splendida lotta con il connazionale Andreas Mikkelsen. Il pilota della Citroen ha 6"2 di vantaggio nei confronti del norvegese del team TokSport (Skoda), mentre il terzo posto è nelle mani di Nikolay Gryazin. staccato di 16" dalla vetta.

Il giro mattutino del venerdì al Rally d'Estonia termina qui. Riprenderà questo pomeriggio con la Prova Speciale 6, la Arula 2 di 12,68 chilometri con la prima vettura, la Toyota Yaris WRC Plus numero 1 di Sébastien Ogier e Julien Ingrassia che entrerà in speciale alle ore 14:34 italiane.

Rally Estonia - Classifica dopo la PS5

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC 34'37”9 2 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +4"8 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +33"5 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +40"3 5 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +46"9 6 Loubet/Haut-Labourdette Hyundai i20 Coupé WRC +1'32"8 7 Ostberg/Eriksen Citroen C3 R5 +1'59"4 8 Mikkelsen/Floene Skoda Fabia R5 Evo +2'05"6 9 Gryazin/Aleksandrov Volkswagen Polo GTI R5 +2'15"8 10 Suninen/Markkula Ford Fiesta WRC +2'19"5