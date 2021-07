WRC, Rally Estonia, PS4: Tanak si ritira. Katsuta terzo

La Prova Speciale 4 del Rally Estonia, la Kanepi 1 di 16,54 chilometri, ha regalato altre emozioni e un grande colpo di scena: il ritiro di Ott Tanak. Il pilota padrone di casa e vincitore della scorsa edizione ha alzato bandiera bianca nel corso di questa prova.

Dopo essere stato protagonista di un buon primo settore, Tanak è uscito di strada, finendo in un campo. E' poi riuscito a rientrare in prova, ma dopo pochi chilometri ha deciso di imboccare una strada di servizio e ritirarsi. Non sono ancora chiare le motivazioni del ritiro di Tanak, ma per Hyundai Motorsport è un duro colpo.

Kalle Rovanpera ha vinto la prova speciale con 3"5 di vantaggio nei confronti di Craig Breen, rallentato ancora una volta da Gus Greensmith fermatosi lungo la speciale a causa di un altro - definitivo - problema al motore della sua Fiesta.

Ora Rovanpera ha 2"5 di vantaggio su Breen, perché il nord-irlandese si è visto ridare 10" nella prova precedente per essere stato rallentato proprio da Greensmith, con l'auto in panne.

Non è andata meglio a Thierry Neuville, arrivato a fine prova con la gomma posteriore sinistra forata a causa di un contatto con un banco di terra a bordo strada dopo 7 chilometri di speciale. Il belga è stato molto bravo a limitare i danni e a perdere solo 6" nei confronti di Ogier.

Il 7 volte iridato della Toyota è rimasto in quarta posizione, perché con una grande prova Takamoto Katsuta è riuscito a salire in terza posizione. Ogier e Neuville sono vicini al giapponese della Toyota e la lotta per il podio si protrarrà sino alla fine del giro mattutino di oggi.

Teemu Suninen, così come Neuville, è stato rallentato a causa della foratura della ruota posteriore sinistra, tanto da perdere 2 posizioni nella classifica generale. Ora il finnico del team M-Sport è ottavo, dietro però a Loubet di 1"1.